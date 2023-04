Comment fonctionne la gestion à horizon ?

Une sécurisation progressive de l'épargne

Il faut d'abord signaler que, faute d'une demande expresse du souscripteur, qui peut préférer la gestion libre, c'est la gestion pilotée à horizon qui s'applique par défaut.

le premier principe de base de la gestion à horizon est simple : choisir la nature des supports sur lesquels l'argent sera investi en fonction de l'âge de départ à la retraite du souscripteur.

Au départ, et surtout si le contrat est souscrit par une personne encore jeune, des supports en unités de compte plus rentables, mais parfois plus risqués, sont plutôt choisis.

Et au fur et à mesure que le moment de la retraite devient plus proche, ce sont des supports plus sûrs, mais d'un rendement souvent moins intéressant, comme les fonds en euros, qui sont privilégiés.

À lire également : Les avantages de la gestion pilotée pour un PER

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Le choix du profil d'investisseur

La gestion à horizon repose sur un autre principe : répartir l'épargne, entre les supports d'investissement, en fonction du profil choisi pour le souscripteur. On distingue ainsi :

Un profil prudent . Le souscripteur pour qui ce profil est choisi n'a donc aucune appétence pour le risque. La part des actifs rentables, mais potentiellement plus risqués, placés sur son PER, sera donc très minime, et d'autant plus réduite que le moment de la retraite est proche. La loi prévoit d'ailleurs, pour chaque profil, la proportion minimale de ces actifs plus "dynamiques". Sur cette base, chaque gestionnaire répartira les fonds de la manière qui lui semblera le mieux convenir au profil de chaque souscripteur.

. Le souscripteur pour qui ce profil est choisi n'a donc aucune appétence pour le risque. La part des actifs rentables, mais potentiellement plus risqués, placés sur son PER, sera donc très minime, et d'autant plus réduite que le moment de la retraite est proche. La loi prévoit d'ailleurs, pour chaque profil, la proportion minimale de ces actifs plus "dynamiques". Sur cette base, chaque gestionnaire répartira les fonds de la manière qui lui semblera le mieux convenir au profil de chaque souscripteur. Un profil équilibré . Dans ce profil, la part des supports plus rentables, mais parfois plus risqués, est un plus élevée. C'est ce profil qui est appliqué par défaut.

. Dans ce profil, la part des supports plus rentables, mais parfois plus risqués, est un plus élevée. C'est ce profil qui est appliqué par défaut. Un profil dynamique. La proportion de ces actifs plus rentables, et plus risqués, est encore plus grande, leur part diminuant cependant, comme pour les autres profils, à mesure que le souscripteur approche de l'âge de la retraite.

Les avantages de ce mode de gestion

Une plus grande tranquillité pour le souscripteur

Comme son nom le laisse supposer, la gestion pilotée à horizon consiste à confier la gestion de son PER à un professionnel qualifié. C'est donc lui qui se charge de la gestion quotidienne du plan.

Le souscripteur reçoit, de manière régulière, des documents faisant état des choix opérés par le gestionnaire et des résultats obtenus.

Il n'a donc à s'occuper de rien. Cette solution est avantageuse pour les personnes qui manquent de temps ou dont les connaissances financières sont limitées. Et le souscripteur est d'autant plus serein que la gestion de son PER est confiée à des professionnels chevronnés.

Une gestion évolutive, adaptée aux attentes de chacun

Nous l'avons vu, la sécurisation progressive de l'épargne est l'une des clefs de la gestion à horizon. Elle permet donc d'étaler les risques dans le temps, avec une nette tendance à privilégier la sécurité quand se profile le temps de la retraite.

Par ailleurs, la possibilité de procéder à des arbitrages très fins dans l'allocation des fonds entre les divers supports, ajoutée au choix d'un profil pour chaque souscripteur, permet de lui proposer une gestion personnalisée.

La dilution des risques

Les arbitrages auxquels procède le gestionnaire, au sein des divers supports d'investissement, assure au souscripteur un certain niveau de sécurité, même si le choix de certains fonds en unités de compte ne permet pas toujours de garantir la totalité du capital.

Cependant, le jeu entre fonds en euros et fonds un peu plus risqués, en unités de compte, permet, dans une certaine mesure, de diluer les risques.

Une solution jamais définitive

Le souscripteur doit savoir, dès le départ, qu'il a le droit de changer, à tout moment, le mode de gestion de son PER. Pour cela, il lui suffit de faire connaître sa volonté de passer à un autre type de gestion.

Ce caractère facultatif du mode de gestion en accentue donc la souplesse.