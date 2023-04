Les trois mode de gestion d'un PER

La gestion libre

Comme son nom l'indique, la gestion libre laisse le souscripteur gérer son PER à sa convenance. Ainsi, c'est lui qui :

Choisit les supports sur lesquels il va placer son argent . Il peut s'agir de fonds en euros, plus sûrs mais souvent moins rentables, ou de fonds en unités de compte, d'un rendement plus intéressant mais souvent plus risqués.

. Il peut s'agir de fonds en euros, plus sûrs mais souvent moins rentables, ou de fonds en unités de compte, d'un rendement plus intéressant mais souvent plus risqués. Répartit l'argent entre les supports.

entre les supports. Modifie cette répartition comme il l'entend.

La gestion pilotée

Là encore, le nom en dit assez long sur la nature de ce mode de gestion, appelé aussi gestion sous mandat. En le choisissant, le souscripteur confie la gestion de son plan à des professionnels, qui optent pour les types de supports qui leur paraissent les plus avantageux, et s'occupent de la répartition et du transfert des fonds entre eux.

La gestion à horizon

La gestion à horizon est une variété de gestion pilotée. Dans ce cas, le choix des supports tient compte du moment.

Au départ, en effet, des supports un peu plus risqués, mais plus rentables, sont choisis. Mais, plus le moment de la retraite se rapproche, plus les actifs sûrs, mais parfois moins rentables, sont privilégiés. C'est pourquoi ce mode de gestion est dit "à horizon".

Le fonctionnement de la gestion pilotée

On l'a vu, la gestion pilotée consiste à laisser des professionnels s'occuper du suivi de votre PER. Vous leur en confiez le mandat.

Le fonctionnement de la gestion pilotée à horizon est plus spécifique. Il faut d'abord rappeler que, si vous ne manifestez pas votre volonté de choisir la gestion libre, c'est ce mode de gestion qui s'applique par défaut.

On a vu qu'il proposait à l'épargnant une stratégie progressive, qui tient compte du moment. Mais cette stratégie dépend des objectifs de chaque souscripteur.

Ainsi, le choix des différents supports se fera en fonction d'un profil :

Prudent . Dans ce cas, les placements les plus sécurisés pourront, par exemple, représenter 30 % de l'épargne si le souscripteur est à plus de 10 ans de la retraite, et 90 % s'il doit prendre sa retraite dans moins de 2 ans.

. Dans ce cas, les placements les plus sécurisés pourront, par exemple, représenter 30 % de l'épargne si le souscripteur est à plus de 10 ans de la retraite, et 90 % s'il doit prendre sa retraite dans moins de 2 ans. Équilibré . Le souscripteur acceptera davantage de risques. Ainsi, tous les placements comporteront une part de risque si la retraite est encore loin, ces investissements étant ramenés à environ 70 % de l'ensemble si la retraite est plus proche.

. Le souscripteur acceptera davantage de risques. Ainsi, tous les placements comporteront une part de risque si la retraite est encore loin, ces investissements étant ramenés à environ 70 % de l'ensemble si la retraite est plus proche. Dynamique. Avec ce profil, les placements plus risqués peuvent encore représenter la totalité de l'épargne jusqu'à plus de 5 ans avant la retraite, et la moitié si le souscripteur est à moins de 2 ans de l'échéance.

Les avantages de choisir la gestion pilotée pour son PER

L'épargnant déchargé des tâches de gestion

En choisissant la gestion pilotée, vous n'avez à vous occuper de rien. En effet, vous confiez la gestion de votre plan à des professionnels compétents, qui ont une connaissance approfondie des marchés financiers.

Cette solution est particulièrement pertinente si vous manquez de temps et si vos connaissances financières sont limitées.

Une gestion évolutive et personnalisée

En effet, la répartition des fonds entre les différents supports dépend du moment et privilégie les placements plus sûrs à l'approche de la retraite.

Par ailleurs, l'allocation de l'épargne entre les divers fonds se fait en fonction du profil d'investisseur de chaque épargnant. La solution proposée à chaque souscripteur, est donc vraiment "sur mesure".

Une solution équilibrée

Il faut d'abord rappeler que le choix de supports en unités de compte peut entraîner des pertes d'argent. Aussi le capital ne peut-il être garanti.

Mais les risques sont réduits au minimum par des placements équilibrés entre des supports très divers.

Un mode de gestion facultatif

En effet, vous pouvez changer de mode de gestion à tout moment. Il suffit, pour cela, de signaler votre nouveau choix.

