Gestion pilotée, libre ou à horizon

Les trois modes de gestion d’un PER sont la gestion libre, la gestion pilotée et la gestion à l’horizon. Chaque mode a ses spécificités et est plus ou moins adapté aux besoins, aux objectifs et à la situation de chaque épargnant.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

La gestion libre

La gestion libre est celle qui permet à l’épargnant, aussi appelé assuré, de gérer lui-même son contrat et ses investissements. Il choisit donc lui-même les supports dans lesquels il préfère investir les fonds qu’il verse à son PER. L’assuré décide aussi de la répartition de ses investissements entre les fonds en euros et les unités de compte.

Ce mode de gestion est quelque peu contraignant, car il nécessite d’avoir une certaine connaissance de la finance, des marchés et des investissements. Bien que la gestion des fonds en euros soit relativement simple, celle des unités de compte est plus complexe et plus exigeante.

Ces dernières sont, en effet, des placements à risque qui ne permettent pas de garantir le capital de l’épargnant. Il peut donc arriver que l’assuré en gestion libre prenne des risques inconsidérés en voulant rentabiliser encore plus son PER grâce aux unités de compte.

Ce mode de gestion s’adresse donc aux épargnants compétents en ce qui concerne les marchés financiers et qui disposent du temps nécessaire pour s’occuper de leurs placements. L’assuré doit aussi être réactif pour effectuer les bons mouvements au bon moment, soit pour accroître son capital, soit pour le protéger des soubresauts des marchés.

La gestion pilotée

La gestion pilotée du PER est la plus courante. C’est elle qui est systématiquement proposée par les établissements aux travailleurs qui ouvrent un plan épargne retraite. Elle consiste à déléguer la gestion des fonds à l’assureur ou à un expert du domaine.

C’est le gestionnaire qui choisit alors les supports dans lesquels il investit les fonds versés par l’assuré pour les faire fructifier.

Avant de commencer à investir les fonds, le gestionnaire discute avec l’assuré afin de fixer ses objectifs et ses moyens financiers. Il étudie aussi la résilience des finances du client en lui demandant, par exemple, s’il dispose d’une autre épargne en dehors du PER.

L’existence de celle-ci permet alors à l’assuré de mieux tenir face aux coups durs et ainsi d’être dans la possibilité de s’engager dans des placements plus rentables, mais plus risqués.

Le gestionnaire tient aussi compte de l’âge de l’assuré et du nombre d’années de travail qui lui restent avant son départ à la retraite afin de mettre en place une stratégie d’investissement adaptée.

La gestion pilotée repose donc sur la confiance que place l’assuré en son gestionnaire et sur les compétences et l’expertise de ce dernier.

Bon à savoir : Dans le cadre de la gestion pilotée d’un PER, en cas de mauvais placements, le titulaire du contrat est le seul à en subir les conséquences financières. L’assureur ou le gestionnaire ne voit pas sa responsabilité engagée, car il est protégé par diverses clauses du contrat. Il n’aura donc à verser aucun dédommagement à l’assuré. Toutefois, l’organisme peut concéder un geste en se rémunérant moins que prévu.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Gestion à horizon

La gestion pilotée à horizon est celle par laquelle la gestion des fonds versés par l’assuré est confiée à des professionnels des finances et de l’investissement. Cette gestion est semblable à la gestion pilotée, mais elle a, en plus, un aspect évolutif.

Elle tient compte de l’âge de l’épargnant et du nombre d’années qui restent à celui-ci avant son départ à la retraite. Le but est alors de mettre en place une stratégie qui peut être agressive et rentable au début du contrat, avant d’évoluer progressivement vers des placements plus sûrs, mais moins rentables vers la fin, pour assurer à l’épargnant des revenus lorsqu’il part à la retraite.

La gestion pilotée à horizon consiste donc à lisser le risque sur le long terme en choisissant en passant progressivement de supports dynamiques et hautement performants à des supports moins rentables, mais plus fiables.

Pour mettre en place la stratégie d’investissement pour son client, le gestionnaire tient compte de son profil. Il en existe trois : prudent, équilibré ou dynamique. Dans la gestion pilotée à horizon, ce sont donc ces deux critères, l’âge de l’assuré et son profil qui influencent en grande partie le plan d’investissement.

Bon à savoir : La gestion à horizon peut être pilotée ou libre. En effet, l’assuré qui opte pour une gestion libre peut lui-même mettre en place une stratégie d’investissement agressive et risquée au début avant d’évoluer vers des supports moins rentables et plus sécurisants vers la fin du contrat.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Migrer d’un type de gestion à un autre

Le choix du type de gestion pour un PER est donc capital. Il détermine le confort, mais aussi les futurs revenus de l'assuré. Toutefois, lorsqu’un client s’engage sur un type de gestion, rien n’est définitif. Dans la plupart des cas, les assureurs et les gestionnaires permettent à l’épargnant de migrer d’un type de gestion à un autre.

Ainsi, si l’assuré opte pour la gestion libre et qu’il se rend compte qu’il n’a pas les compétences ou la disponibilité pour gérer lui-même ses placements, il peut migrer sur simple demande vers une gestion pilotée ou pilotée à horizon.

Dans tous les cas, il reste important de demander conseil à l’assureur ou au gestionnaire, car le plan épargne retraite est décisif pour beaucoup de travailleurs qui y voient un moyen de conserver leur niveau de vie après leur départ à la retraite.