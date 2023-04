PER bancaire et PER assurantiel, qu’est-ce que c’est ?

Le PER a été instauré par la loi Pacte ou loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Il a pour vocation de préparer les travailleurs à la retraite en leur donnant un moyen d’épargner et ainsi d’avoir un revenu supplémentaire après leur départ à la retraite, en plus de leur pension. Le titulaire du PER peut cotiser tout au long de sa vie professionnelle pour constituer un capital.

Les versements volontaires sont déductibles d’impôt sous certaines conditions.

Le PER bancaire est ouvert auprès d’un établissement bancaire, il est aussi appelé PER compte-titres et est géré par des gestionnaires d’actifs. Le PER assurantiel est, quant à lui, géré par une compagnie d’assurances.

Quelles différences entre les deux ?

Il existe des différences entre le PER bancaire et le PER assurantiel. Elles concernent aussi bien leur fonctionnement que leurs frais, leur fiscalité, ou encore, leurs supports.

Leur fonctionnement

Le PER assurantiel propose des placements composés en fonds euros et en unités de compte, alors que le PER bancaire se gère comme un compte-titre ordinaire ou CTO tout en laissant la possibilité au titulaire du compte de passer des ordres de placements boursiers directement sur les marchés.

Le PER bancaire peut aussi fonctionner en gestion libre par laquelle l’épargnant gère lui-même et en direct ses placements.

Quels frais ?

Pour le PER assurantiel, les frais sont composés de ceux appliqués à chaque versement, aux arbitrages et à la gestion.

Pour le PER bancaire, les frais sont similaires, mais lorsque le plan est en gestion libre, des frais de courtage supplémentaires s'appliquent à chaque ordre passé.

Des droits de garde peuvent aussi être comptés pour l’épargnant. Dans le cas d’une gestion pilotée, il n’y a pas de frais de courtage, mais seulement des frais de gestion. Ainsi, le PER bancaire, surtout s’il est en gestion pilotée, implique des frais moins élevés que le PER assurantiel.

En cas de décès de l’épargnant

Si l’épargnant titulaire d’un PER assurantiel décède, son épargne revient aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire du contrat.

L’épargne bénéficie alors des mêmes règles fiscales qui s’appliquent à l’assurance vie. Ainsi, si le souscripteur est décédé avant 70 ans, le capital n’est pas pris en compte dans le calcul de la dévolution successorale et chaque bénéficiaire (désigné) bénéficie d’un abattement fiscal de 152 500 euros.

Au-delà de cet abattement, les sommes reçues sont taxées à hauteur de 20 % jusqu’à 852 500, puis à hauteur de 31,25 % pour les montants supérieurs.

Si le souscripteur décède avant 70 ans, le capital bénéficie d’un abattement total de 30 500 euros qui revient à tous les bénéficiaires et le restant du capital intègre la succession.

S’il s’agit d’un PER bancaire, l’épargne revient aux héritiers à travers la procédure de succession. Le PER assurantiel est donc plus avantageux du point de vue successoral, car il permet aux bénéficiaires d’obtenir des abattements, alors que le PER bancaire est soumis à la même fiscalité que tous les autres biens inclus dans la succession.

Comment choisir entre les deux ?

Le PER bancaire et le PER assurantiel ont donc des points en commun, mais ils ont aussi de nombreuses différences. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre en fonction de vos priorités.

Ainsi, si vous souhaitez un PER avec des frais peu élevés, vous pouvez envisager de souscrire un PER bancaire qui est plus avantageux sur ce point.

Si vous préférez avoir un plan épargne retraite avantageux fiscalement, notamment pour préparer votre succession, le PER assurantiel est plus indiqué, car il ouvre droit à des abattements fiscaux en cas de décès de l’épargnant.

Ce type de PER vous permet aussi de mieux contrôler à qui ira votre épargne grâce à la clause bénéficiaire qui n’est pas possible dans un PER bancaire.