Comment font les Français pour se préparer à une retraite moins confortable ?

La peur de manquer : un moteur pour anticiper dès le début de sa carrière

Les Français sont presque unanimes : la retraite par répartition ne suffit plus à garantir un confort de vie. Avec une population vieillissante et des réformes potentielles qui pèsent sur le système, beaucoup ressentent le besoin de prendre les devants.

Près de 47 % des actifs estiment qu’il faut commencer à épargner dès le début de sa carrière. Cela montre une prise de conscience croissante, surtout chez les jeunes, qui savent que le temps joue en leur faveur grâce à la capitalisation.

Notre conseil : Si vous débutez dans la vie active, commencez par consacrer une petite part de votre salaire à l’épargne. Même un effort modéré devient significatif à long terme grâce aux intérêts composés.

Épargner régulièrement : une discipline adoptée par une majorité

Épargner pour sa retraite est devenu une pratique courante pour 3 actifs sur 4. Cependant, la régularité est un défi : 37 % épargnent de manière ponctuelle, sans instaurer une habitude mensuelle.

Les jeunes actifs (moins de 35 ans) sont les plus assidus : 58 % épargnent régulièrement, contre seulement 26 % après 35 ans. Ce fossé s’explique par les contraintes financières croissantes avec l’âge, comme l’achat d’un logement ou les charges familiales.

Quels placements privilégient les Français ?

Les livrets défiscalisés (Livret A, LDDS, LEP) : Faciles d’accès et sécurisés, mais leur rendement reste limité (2,5 % en 2025). L’assurance-vie et les Plans d’Épargne Retraite (PER) : Populaires pour leur flexibilité et leurs avantages fiscaux. Les plans d’épargne salariale (PEE, PEG) : Gagnent en popularité grâce aux abondements des employeurs.

Notre conseil : Diversifiez votre épargne en combinant des placements liquides pour vos besoins à court terme et des produits à long terme plus performants.

Se tourner vers des placements plus dynamiques pour compenser la baisse

Avec la baisse de rendement des produits sécurisés, de plus en plus de Français explorent des options plus risquées mais potentiellement plus lucratives :

SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) : Ces investissements immobiliers indirects attirent pour leur rentabilité (5-6 % en moyenne) et leur caractère passif.

: Ces investissements immobiliers indirects attirent pour leur rentabilité (5-6 % en moyenne) et leur caractère passif. Les comptes-titres et PEA : Investir en bourse, via des ETF ou des actions, permet d’espérer des rendements de 7 à 8 % à long terme.

: Investir en bourse, via des ETF ou des actions, permet d’espérer des rendements de 7 à 8 % à long terme. Les cryptoactifs : Bien que risqués, ces placements séduisent une nouvelle génération en quête de diversification.

Si vous optez pour des placements dynamiques, commencez petit et privilégiez une diversification sectorielle pour réduire les risques.

Prévoir son mode de vie à la retraite : une stratégie tout aussi importante

Au-delà de l’épargne, réfléchir à son mode de vie futur est crucial. Un tiers des Français estime que leur pension de retraite ne suffira pas à maintenir leur niveau de vie. Pour s’adapter, beaucoup envisagent des ajustements :

Prolonger l’activité professionnelle : Plus de la moitié des actifs prévoient de travailler au-delà de l’âge légal, soit pour atteindre le taux plein, soit par passion.

: Plus de la moitié des actifs prévoient de travailler au-delà de l’âge légal, soit pour atteindre le taux plein, soit par passion. Réduire les dépenses à la retraite : Certains planifient de déménager dans des régions moins coûteuses ou de limiter leurs dépenses quotidiennes.

Bon à savoir : Faites un bilan prévisionnel de vos besoins financiers à la retraite. Cela vous aidera à ajuster vos efforts d’épargne en fonction de vos objectifs.

La méconnaissance des droits : un frein à l’anticipation

Malgré une volonté claire de se préparer, beaucoup de Français restent dans l’incertitude : 40 % des actifs ne connaissent pas le montant estimé de leur future pension, et seuls 15 % en ont une idée précise. Ce manque de visibilité freine souvent les efforts d’épargne.

Notre conseil : Utilisez les simulateurs en ligne ou consultez un conseiller retraite pour obtenir une estimation précise de votre future pension. Vous pourrez ainsi mieux planifier votre stratégie d’épargne.

Ne pas attendre pour agir, même si le futur est incertain

Se préparer à une retraite moins confortable est un défi qui pousse les Français à réfléchir différemment. Entre épargne disciplinée, diversification des placements et adaptation de leur mode de vie, ils adoptent des stratégies variées pour limiter l’impact d’une baisse de revenus.

Cependant, il est essentiel d’aller au-delà des simples chiffres : anticiper, c’est aussi se donner les moyens de vivre une retraite épanouissante, en investissant non seulement dans son épargne, mais aussi dans des projets qui apportent du sens à cette nouvelle étape de vie. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui ?