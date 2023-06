Les chiffres de l'INSEE : un constat alarmant

Selon les statistiques de l'INSEE, en 2021, environ un senior sur six, soit près de 2 millions de personnes en France, se trouve dans une situation particulière où il n'est ni en emploi ni à la retraite.

Ce groupe de seniors en transition représente une part significative de la population active, et sa taille est en constante augmentation.

En 2021, 43 % des seniors entre 55 et 69 ans étaient à la retraite ; 41 % avaient un emploi et 16 % n’étaient ni en emploi ni à la retraite (NER). Parmi ces 16 % de NER, certains étaient au chômage, d’autres étaient inactifs sans pour autant percevoir une pension de retraite.

Selon l'étude de l'INSEE publiée en mai 2023, cette part des NER a augmenté de 2 % depuis 2014. Cette hausse peut être expliquée par les précédentes réformes des retraites de 2010 (passage de 60 à 62 ans). La part des NER a augmenté car elle concerne des personnes entre 60 et 62 ans et entre 65 et 67 ans, les âges concernés par les réformes.

Les causes de cette situation

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi certains seniors se retrouvent dans cette situation précaire.

L'un des principaux facteurs est le recul de l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans en France (désormais 64 ans).

De nombreux seniors sont contraints de prolonger leur carrière professionnelle pour atteindre l'âge de la retraite à taux plein. Cependant, l'accès à l'emploi pour les seniors peut être difficile en raison de préjugés liés à l'âge et d'une compétition accrue sur le marché du travail.

Les femmes sont majoritairement touchées. De plus les NER entre 55 et 61 ans sont souvent moins qualifiés.

Les situations varient en fonction de l’âge des seniors

Parmi les NER entre 55 et 69 ans, 17 % recherchent activement un emploi et sont considérés comme chômeurs ; 39 % sont inactifs, que ce soit pour des raisons de santé ou de handicap. Enfin, 44 % sont NER pour d’autres raisons.

Pour les seniors de 55 ans, on constate que 79 % d’entre eux sont en emploi et qu’1 % est à la retraite. Pour cet âge, les NER représentent 20 % avec 5 % de chômeurs et 15 d’inactifs.

Le pourcentage de NER le plus élevé concerne les personnes de 51 ans. À cet âge, 24 % sont inactifs et 4 % sont au chômage.

Elles varient également en fonction du sexe

Parmi les seniors qui ne sont ni en emploi ni à la retraite, 61 % sont des femmes de 55 à 69 ans.

À 55 ans, elles sont 22 % contre 17 % d’hommes. À 61 ans, les NER sont des femmes à 33 % et des hommes à 22 %.

Entre 62 et 69 ans, il y a 11 % de femmes NER contre 6 % d’hommes.

Les conséquences socio-économiques

La situation des seniors en transition entre emploi et retraite a des implications socio-économiques significatives.

Sur le plan économique , l'augmentation du nombre de seniors qui ne sont ni en emploi ni à la retraite peut entraîner une pression accrue sur les systèmes de sécurité sociale et de retraite, qui doivent faire face à des charges supplémentaires.

Sur le plan social, cela peut entraîner des difficultés financières pour les seniors concernés, ainsi qu'une perte de confiance en soi et un sentiment d'exclusion sociale.

Les précédentes réformes des retraites ont amélioré le taux d’emploi des seniors mais il convient d’agir pour diminuer le nombre d’inactifs obligés d’attendre de pouvoir toucher une pension.