Contrat senior, retraite progressive : découvrez les mesures phares du nouvel accord sur l’emploi des plus de 60 ans

L’emploi des seniors est un enjeu clé en France, surtout dans un contexte où l’âge de départ à la retraite est repoussé à 64 ans. Le 14 novembre 2024, un accord a été conclu entre les syndicats et le patronat pour favoriser le maintien dans l’emploi des salariés les plus expérimentés. Cet accord inclut des mesures comme l’élargissement de la retraite progressive et l’instauration du « contrat senior ». Mais ces changements suffiront-ils à redynamiser l’emploi des plus de 60 ans ? Plongeons dans les détails.