Choisissez le bon secteur d'activité

La première précaution que doit prendre un senior désireux de découvrir, ou de se relancer, dans le monde de l'entreprise, est de choisir un secteur d'activité qui lui convienne vraiment.

En effet, même si votre but premier est d'améliorer votre situation financière, un retraité perdant toujours un peu de pouvoir d'achat, vous n'en avez peut-être pas absolument besoin pour vivre.

Vous pouvez donc vous permettre de choisir un domaine qui vous intéresse vraiment et dans lequel vous vous sentez à l'aise. Cette adhésion intime au projet entrepreneurial est l'une des conditions de sa réussite.

Ce qui ne vous empêche pas, au contraire, de faire une étude de marché, afin de vérifier si le secteur d'activité retenu est assez rentable. Il faut donc étudier son potentiel et vous assurer que vos produits intéresseront un nombre suffisant de clients.

Il est même possible d'élaborer, à ce stade, ce que les entrepreneurs appellent un "business plan", qui présente les caractéristiques et les grandes lignes de votre projet.

N'entamez pas votre patrimoine

Tout projet de création d'entreprise implique des dépenses. Mais un retraité a tout intérêt à bien en planifier le montant. S'il est trop important, et vous oblige à puiser dans vos économies, il est plus sage d'y renoncer.

En effet, comme toute activité humaine, l'entrepreneuriat comporte des risques. Il ne faut ni les exagérer ni les minimiser. Imaginons que vous piochiez dans des produits d'épargne, comme un PER (Plan Epargne Retraite) destinés à faire face, au moment de la retraite, à certaines dépenses, de santé notamment.

Si votre entreprise prospère, tant mieux pour vous. Mais si elle connaît d'importantes difficultés, vous voilà privé de ce filet de sécurité.

C'est pourquoi il vaut mieux se tourner vers des activités ne nécessitant que des investissements minimes, comme les métiers de services par exemple. Vous devez être clair, dès le début, sur le montant des sommes que vous comptez consacrer à votre projet et que, pour préserver votre sécurité financière, vous ne devez pas dépasser.

Pour cela, vous devez estimer avec le plus de précision possible les besoins de financement de votre future entreprise.

Faites-vous accompagner

À moins que vous ayez une grande habitude du monde des affaires, il ne faut pas sous-estimer la tâche qui vous attend. Pour mener à bien votre projet entrepreneurial, il faut faire certaines démarches et procéder avec méthode.

Il ne faut donc pas hésiter à vous faire aider si vous trouvez la chose trop complexe ou si vous craignez d'oublier une étape. Pour élaborer votre étude de marché ou votre business plan, vous pouvez faire appel à un professionnel qualifié.

Il pourra aussi vous aider à rendre votre société plus visible, car il faut également penser à la communication visuelle de votre entreprise.

Il existe également des outils spécifiques destinés à l'accompagnement des entrepreneurs seniors. En effet, des associations ou des fondations, comme la fondation Entreprendre, proposent aux entrepreneurs seniors un accompagnement associant des actions de coaching à une formation adaptée.

Valorisez votre expérience

Les seniors sont parfois présentés comme des gens fatigués et moins productifs. Or, la plupart sont encore dynamiques et ne manquent pas d'esprit créatif.

Et ils possèdent un avantage précieux sur leurs collègues plus jeunes : l'expérience. C'est un capital inestimable, amassé tout au long d'une carrière. Il permet à l'entrepreneur senior, s'il reste dans son domaine, de brûler les étapes.

En effet, le senior désireux de profiter du cumul emploi retraite pour se lancer dans l'entrepreneuriat n'a pas besoin d'apprendre la théorie. Il la connaît déjà. Il peut donc très vite se consacrer à son entreprise et obtenir de premiers résultats.

Dans le cours de sa vie professionnelle, le senior aura pu nouer de nombreux contacts dans différents secteurs d'activité. Ce réseau professionnel fourni lui sera d'une grande utilité au moment de créer son entreprise.

Il ne fait pas de doute non plus que cette expérience professionnelle est un gage d'efficacité et de qualité pour des clients potentiels. Vous avez donc tout intérêt à la mettre en valeur dans la présentation de votre activité.

Ne négligez pas les risques

Après toutes ces années de travail, le retraité est donc devenu un salarié ou un entrepreneur chevronné. Il a pénétré les arcanes du monde professionnel et il connaît ses qualités et ses faiblesses.

Il a donc une certaine confiance en lui et en ses capacités. Ce qui est un atout pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi une possible faiblesse. En effet, cet optimisme, souvent justifié, et fruit d'une longue expérience, peut aussi dissimuler les obstacles.

Comme tout autre projet professionnel, en effet, la création d'une entreprise comporte des risques. Le senior entrepreneur doit y prêter une plus grande attention que ses collègues plus jeunes.

En effet, en cas de problème, il aura moins de temps pour réagir et retourner la situation à son avantage. Il doit donc se montrer plus prudent dans ses choix et éviter les décisions qui comportent de trop grands risques et peuvent menacer l'existence même de l'entreprise.

Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même

D'un tempérament dynamique, vous n'avez pas vraiment envie de vous retirer de la vie professionnelle. Par ailleurs, la poursuite d'une activité permet d'augmenter le montant de sa pension de retraite. Autant d'arguments en faveur d'une retraite active.

Ce qui ne vous empêche pas de choisir un travail compatible avec votre situation. Et d'abord avec votre état de santé. Même si sa condition physique est satisfaisante, un senior a tout de même moins d'endurance qu'une personne plus jeune.

Il est donc plus raisonnable de privilégier une activité qui n'impose pas trop d'heures de travail quotidien et de trop longs déplacements. Si elle peut se mener de chez soi, du moins pour l'essentiel, c'est autant de fatigue en moins.

Même si, en tant que retraité, vous ne vous contentez pas de regarder pousser vos salades, vous rêvez peut-être aussi de prendre des vacances quand vous en avez envie ou de profiter de votre famille.

Après tout, la retraite c'est aussi fait pour ça. Il vaut donc mieux choisir une activité qui vous laisse assez de temps libre.