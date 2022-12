Le succès du PER

Mis en place en 2019, le Plan d’Épargne Retraite permet à l’épargnant de cumuler un pécule qu’il percevra comme capital ou rente dès son départ à la retraite. Les objectifs fixés par le gouvernement ont été atteints, puisque plus de 6 millions de français ont ouvert un PER, soit le double des prévisions établies par les pouvoirs publics.

Mais le succès du PER n’est pas anodin. En effet, l’exécutif a réussi à séduire les Français grâce à des avantages fiscaux particuliers. Et c’est probablement la limite temporelle de ces avantages qui a pressé les Français à se tourner vers cette solution d’épargne retraite.

Quels avantages fiscaux pour le transfert de mon assurance-vie vers un PER ?

Le transfert d’une assurance-vie vers un PER est libre. L’avantage fiscal est disponible jusqu’au 31 décembre 2022 et peut être cumulable avec les autres avantages fiscaux du PER, comme la possibilité de défiscaliser à l’entrée.

En plus de la réduction d’impôt sur le revenu pour les versements effectués sur le PER, vous bénéficiez du doublement de l’abattement sur les produits de l’assurance-vie. Le plafond de déduction fiscale en 2022 peut être calculé selon 2 modes différents, en choisissant le plus intéressant selon les cas.

Les sommes transférées peuvent donc être déduites des revenus à hauteur de 10 % du revenu imposable 2020, dans la limite de 10 % de 8 fois le PASS 2020, soit 32 908 euros ;

Ou bien, dans la limite de 10 % du PASS 2020, soit 4 114 euros.

Bon à savoir : Le plafond de déduction maximum des versements sur le PER est de 32 908 euros en 2022.

L’abattement doublé

À noter que le transfert du capital d’une assurance-vie vers un PER est avantageux. En effet, l’année du transfert, son abattement annuel est doublé sur les gains des sommes rachetées. C’est ainsi qu’au premier semestre 2022, 216 000 bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ont transféré leurs fonds vers un PER afin de bénéficier de l’avantage fiscal proposé par l’État.

Plus concrètement, un célibataire bénéficie d’une exonération d’impôts sur les gains amassés de 9 200 euros au lieu de 4 600 euros et un couple, 18 400 euros au lieu de 9 200 euros. Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont toujours dus.

La déduction des revenus imposables

Les versements effectués sur un PER sont libres et donc déductibles des revenus imposables. Il existe toutefois un plafond fixé à 10 % des revenus imposables et jusqu’à 32 908 euros maximum. Pour faire simple, le contribuable pourrait racheter l’intégralité de son assurance-vie en 2022 sans être imposé à condition de reverser la globalité sur un PER.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal ?

Pour profiter de l’avantage fiscal lié au transfert de fonds d’une assurance-vie vers un PER, l’épargnant doit répondre à 3 conditions :

Le contrat d’assurance-vie doit avoir été contracté il y a plus de 8 ans ;

; le transfert de fonds doit être effectué au moins 5 ans avant l’âge légal du départ à la retraite, soit jusqu’à 57 ans maximum ;

la totalité des fonds de l’assurance-vie doit être injectée dans un PER avant le 31 décembre 2022.

En d’autres termes, à la fin de l’année, il ne sera plus possible de bénéficier du doublement de l’abattement annuel !

Comment réaliser un transfert d’une assurance-vie vers un PER ?

Pour transférer les fonds d’une assurance-vie vers un PER, il faut solder totalement l’assurance-vie. Il s’agit donc d’un rachat total de fonds. Ensuite, il faut transférer l’entièreté de la somme vers le PER afin de bénéficier de l’avantage fiscal.

Le PER est-il fait pour moi ?

Tout le monde peut ouvrir un PER, quel que soit l’âge, la situation professionnelle, les revenus perçus, etc. Cependant, il n’est pas profitable à tous. En effet, les sommes disponibles sur une assurance-vie le sont à tout moment. En revanche, celles placées sur un PER ne sont accessibles qu’au moment du départ à la retraite, ce qui pourrait engendrer des difficultés pour certains foyers.

Il convient de vous rapprocher de votre conseiller afin de connaître les avantages et les inconvénients d’un PER en fonction de votre situation personnelle.

Il est bon de rappeler qu’au-delà des avantages fiscaux, le PER peut avoir une incidence sur votre succession.