Le Plan d’Épargne Retraite mêle placement et produit de défiscalisation. Son fonctionnement lui est pourtant propre. Il permet d'aider les particuliers à mettre de l'argent de côté de manière à anticiper leur passage à la retraite en se créant un complément de revenus. Un placement efficace pour investir pour la retraite.

Le PER pour tous ?

Le Plan d’Épargne Retraite semble la solution parfaite pour quiconque veut épargner et profiter d'une défiscalisation intéressante. Pour autant, son fonctionnement bien spécifique peut ne pas être réellement adapté à tout un chacun. Ce qui peut être le plus avantageux avec le PER, c'est la possibilité de déduire les sommes que vous y versez de votre revenu imposable. De fait, vous n'en profitez réellement que si vous êtes un contribuable imposé.

Verser de l'argent sur un PER a toutefois quelques contraintes. En effet, l'argent que vous y avez versé ne sera disponible que lorsque vous partirez à la retraite. Il existe certaines exceptions comme l'achat d'une résidence principale, l'invalidité ou le décès du conjoint, notamment, qui font que vous pouvez accéder à votre capital avant la retraite. Il faut donc bien réfléchir et peser le pour et le contre avant d'ouvrir un PER.

Le PER pour réduire ses impôts

On l'a déjà dit : le principal avantage du PER est la possibilité de déduire de vos revenus les versements qui y sont effectués. En somme, si vous déposez 1000 euros sur votre PER, si vous gagnez 30 000 euros par an, vous n'en gagnez plus que 29 000 (en ce qui concerne 2021).

Vous serez alors imposé sur ces 29 000 euros. L'économie d'impôt est surtout visible grâce à la Tranche Marginale d'Imposition (TMI) de votre foyer fiscal. Ainsi, pour un revenu de 30 000 euros passant à 29 000, la TMI est de 30%. Vous faites une économie d'impôt de 300 euros (soit 30% de 1000 euros). Si votre foyer n'est taxé qu'à 11%, alors l'économie serait moins importante. Elle serait de 110 euros. Plus votre niveau de TMI est important, plus l'économie sera élevée. La TMI peut atteindre 45% et donc vous gagneriez 450 euros si vous versiez 1000 euros sur votre PER.

Le vrai fonctionnement du PER

Toutefois, attention, l'argent que vous versez sur votre PER reste bloqué jusqu'à votre départ en retraite (sauf exceptions déjà évoquées plus haut). Il est également important de noter que la déduction d'impôt réalisée lors du versement de votre argent sur votre PER peut être récupérée à l'instant où vous décidez de retirer votre argent.

Vous pouvez retirer l'argent soit sous la forme d'une rente viagère soit sous celle d'un capital (en une seule fois). Les deux options ont la même finalité. Ainsi, le capital que vous allez toucher sera soumis au barème de l'impôt sur le revenu, comme peut l'être une pension de retraite.

Concernant les intérêts, qui se sont accumulés tout au long de votre épargne, ils sont, eux, soumis à la flat tax, c'est-à-dire 30% d'imposition parmi lesquels 12,8% correspondent à l'impôt sur le revenu. On parle ici de différé d'imposition. Cependant, même en différé, cela reste avantageux.

La TMI a tendance à diminuer dès lors que vous passez de la vie active à la retraite. Ainsi, si votre TMI était de 30% à la vie active, elle passe à 11% à la retraite. Pour 1000 euros versés sur le PER, vous avez un gain de 190 euros (300 euros de gain de base auxquels soustraire 110 euros d'impôt sur le revenu au moment de votre départ à la retraite). Il faut aussi prendre en compte le fait que le PER aura sûrement bonifié votre épargne au fil des ans.