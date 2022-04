La sortie en capital

Qu’est-ce qu’une sortie en capital ?

Une sortie en capital se fait en un seul paiement. Vous récupérez alors la somme qui est épargnée sur votre PER lorsque vous faites le choix d'une sortie en capital, dès lors que vous effectuez la liquidation de votre retraite (en une ou plusieurs fois) après que la fiscalité en vigueur ait été appliquée.

La sortie en capital à 100% est une nouveauté du PER individuel. Autrefois, avec les produits PERP et Madelin, vous pouviez sortir uniquement 20% du capital lorsque vous partiez à la retraite. Les 80% restants étaient forcément sous forme de rente.

Les avantages et inconvénients d’une sortie en capital

Choisir une sortie en capital peut avoir plusieurs avantages. Avant tout, cela vous permet de débloquer votre argent soit en partie soit dans sa totalité. Avant votre retraite, vous pouvez aussi choisir de mettre une rente en place, sans contrainte. Vous pouvez utiliser l'argent comme vous le souhaitez, une fois la fiscalité de sortie réglée.

De même, si vous veniez à décéder, vos héritiers pourraient toucher le capital en question. Enfin, dans certains cas, une exonération du capital peut être possible (en ce qui concerne l'impôt sur le revenu).

Toutefois, la sortie en capital a aussi ses limites. Principalement, sachez qu'une fois tout l'argent dépensé, vous n'avez plus d'épargne du tout. De ce fait, il vous faudra apprendre à bien gérer votre épargne si vous choisissez d'opter pour la sortie en capital.

Il peut être recommandé, si vous choisissez la sortie en capital, de le faire sur plusieurs années, de manière à minimiser l'impact sur le revenu que vous aurez à la retraite et à en améliorer l'efficacité au niveau de la fiscalité.

La sortie en rente

Qu’est-ce qu’une sortie en rente ?

Si vous choisissez une sortie en rente, souvent, on parlera d'une rente viagère. Cela vous permet de toucher, pendant toute votre retraite, un revenu fixé en amont, lors de la souscription, qui vous sera versé régulièrement. En somme, grâce à la rente viagère, vous pouvez bénéficier d'un revenu qui vous sera versé à vie et permettra de compléter votre retraite de base.

Les avantages et inconvénients d’une sortie en rente

La sortie en rente présente plusieurs avantages à prendre en compte. Cela passe par :

le fait de toucher un revenu régulier pendant toute la durée de votre retraite ;

pendant toute la durée de votre retraite ; l'assurance d'avoir un revenu sûr et sécurisé.

Cependant, si cette pratique est avantageuse, elle a aussi quelques inconvénients qu'il vaut mieux connaître. En effet, avant tout, il faut savoir que tant que vous épargnez encore, l'argent reste bloqué. De même, si vous avez souscrit sur le tard à votre contrat épargne, alors la rente pourrait être peu élevée.

Si vous veniez à décéder, vos héritiers ne toucheraient rien, sauf si c'est une rente réversible (qui vous permettrait de protéger votre conjoint). Il est possible, toutefois, de faire verser tout ou une partie de votre rente à un bénéficiaire, désigné dans les clauses du contrat.

Enfin, notez bien que la rente est soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, cela ne concerne qu'une partie de la rente. C'est l'âge du bénéficiaire lorsqu'il a effectué le premier versement qui va fixer le pourcentage imposable de la rente.

Les différentes options possibles

En ce qui concerne la sortie en rente, il existe différentes options possibles :

la rente avec option de réversion , en somme, vous désignez un bénéficiaire qui touchera toujours la rente régulièrement si jamais vous veniez à décéder ;

, en somme, vous désignez un bénéficiaire qui touchera toujours la rente régulièrement si jamais vous veniez à décéder ; la rente avec options annuités garanties : cette fois, l'assureur s'engage à vous verser une rente pendant une durée fixée puis à la verser à votre bénéficiaire si jamais vous décédiez.

Comment choisir entre ces deux modes de sortie du PER

Les critères de choix

Pour faire votre choix entre la sortie en capital et la sortie en rente, il faut d'abord définir vos objectifs ainsi qu'estimer la durée de la retraite. Si vous avez un projet important que vous souhaitez financer grâce à votre épargne, alors il peut être plus judicieux de choisir une sortie en capital. Si, cependant, votre but est d'avoir une rentrée d'argent, en plus de votre retraite de base, et ce de manière régulière, alors dans ce cas, la rentre viagère est faite pour vous

Il est important de noter que la fiscalité de sortie du PER peut différer selon les conditions de sortie. Une sortie en rente ne sera pas fiscalisée de la même façon qu'une sortie en capital en ce qui va concerner l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux ou PFU.

Cela va également diverger au niveau des versements volontaires, selon si vous les avez déduits ou non, lorsque le plan était actif, et selon si vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt. La fiscalité de la sortie en capital est moins intéressante.

Pour les spécialistes en gestion de patrimoine, c'est la rente qui est la mieux adaptée à un produit retraite. En effet, elle permet de compléter les revenus tous les mois et ce jusqu'à votre décès. Cependant, pour que la rente soit vraiment intéressante, il faut que le capital épargné au fur et à mesure des années soit suffisamment important.

L'assureur peut changer la rente en capital si le montant versé tous les mois est inférieur ou égal à 100 euros (toujours avec l'accord de l'adhérent). En gros, il faudrait avoir investi plus de 100 000 euros pour espérer une rente mensuelle de 300 euros.

La solution de la sortie mixte

Avec certains produits d'épargne, vous pouvez opter pour des solutions intermédiaires ou mixtes. C'est le cas notamment avec le PER. Vous pouvez donc toucher un capital quand vous liquidez vos droits mais garder une partie de votre PER en place et ainsi vous voir ensuite verser une rente.

Vous choisirez la meilleure option pour vous au moment de votre départ en retraite. Vous pouvez cocher l'option par défaut lorsque vous souscrivez à un contrat. Il s'agit de l'option sortie en capital. Vous pourrez opter pour la rente à l'approche de la retraite, si vous voulez vous assurer sur le long terme.