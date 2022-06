Les différentes astuces pour payer moins d'impôts

Si vous êtes salarié

Tout ce qui a trait aux dépenses professionnelles des salariés est couvert par une déduction forfaitaire de 10%. Le minimum est de 448 euros pour les salaires et le plafond atteint les 12 829 euros pour les personnes gagnant plus de 128 290 euros par an.

Vous avez la possibilité de ne pas prendre ce forfait et de déduire vos dépenses pour leur montant réel.

Les frais de déplacement pour les petits salaires enfoncent le clou et penchent en faveur des frais réels. Ce sont surtout les dépenses liées au trajet domicile-travail qui peuvent être déduites, si vous faites un aller-retour par jour et au maximum 80 kilomètres (sauf si certaines conditions vous obligent à faire une distance plus grande). Si vous partez sur les frais réels, vous devez ajouter à vos salaires tous les remboursements que vous donne votre employeur et les indemnités visant à couvrir vos déplacements. Vous devez garder tous les justificatifs de vos dépenses pour prouver leur véracité.

Certaines dépenses et autres coûts peuvent tout de même être évalués selon un forfait, même si vous avez opté pour les frais réels, par exemple si vous avez utilisé votre véhicule personnel pour effectuer un ou plusieurs trajets professionnels. Vous pouvez alors évaluer vos frais grâce à l'aide des barèmes kilométriques que publie l'administration fiscale. Pour pallier à l'augmentation du carburant, ces barèmes ont été augmentés de 10%.

Si vous êtes en couple

Les couples mariés ou pacsés sous soumis à une imposition commune. Pour autant, les femmes en couple gagnent 42% de moins que les hommes. Depuis le prélèvement à la source, l'impôt est directement prélevé sur les revenus de chacun en se basant sur un taux unique, le foyer fiscal, prenant en compte les revenus de l'autre membre du couple.

De ce fait, s'il existe une disparité dans les salaires assez importante, la personne qui gagne le moins a alors un « net à payer » moins élevé que si elle avait été imposée seule.

Avec votre déclaration de revenus remplie, le fisc va réactualiser le taux de prélèvement à la source du foyer fiscal. Le nouveau taux s'appliquera dès septembre 2022. Les deux membres du couple y seront soumis. Vous pouvez aussi choisir des taux individualisés qui seront calculés selon vos revenus. Le montant de l'impôt à payer ne sera pas différent, mais la répartition entre les conjoints oui.

Pour le télétravail

Si vous êtes en télétravail, vous avez la possibilité de suivre un forfait de 2,50 euros par jour, sans dépasser 55 euros par mois et 580 euros par an.

Cependant, il y a un problème notable : suite à la déduction de 10%, l'économie réalisée est toujours plus haute que le maximum à déduire dès que vous touchez un salaire de plus de 5 800 euros par an. Il est possible, d'après le Ministère des Finances, de renoncer à ce forfait et de déduire vos frais de télétravail pour leur montant exact (abonnement à Internet et à un portable, les charges en lien avec l'utilisation d'une pièce de votre logement (électricité, chauffage, impôt locaux).

Cependant, l'administration fiscale indique que « les dépenses d'utilisation d'une pièce du logement devraient être retenues au prorata de la superficie de celle-ci par rapport à la surface totale du logement et du nombre d'heures télétravaillées par rapport au nombre total d'heures de l'année (8760). » Vous ne pouvez pas déduire de contribution pour les repas les jours où vous télétravaillez ni pour garder les enfants même si vous et votre conjoint(e) avez télétravaillé.

Si vous avez des enfants majeurs

Si, au 1er janvier 2021, vous avez aidé financièrement l'un de vos enfants âgés de 21 ans ou plus, ou de moins de 25 ans s'il est étudiant, il est possible de le déclarer à votre charge ou encore de déduire la pension alimentaire.

Le rattacher à votre foyer fiscal vous permet de profiter d'une demi-part ou d'une part de quotient familial en plus, d'une réduction d'impôt pour frais de scolarité (153 euros pour un lycéen, 183 pour un étudiant), d'une majoration du plafond des dépenses retenues pour le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile (+1 500 euros par enfant à charge, dans la limite de 3 000 euros), de l'abattement pour charge de famille si vous devez payer la taxe d'habitation pour votre résidence principale.

Si vous gagnez bien votre vie, le rattachement est plafonné à 1 592 euros par enfant.

Si vous êtes bailleur

Si vous louez des logements non meublés et avez touché moins de 15 000 euros de loyer, vous relevez alors du régime microfoncier. Les loyers sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux 17,2% de prélèvement sociaux après l'abattement de 30% qui couvrent vos charges.

Si vos charges dépassent 30% , alors mieux vaut choisir le régime réel et déduire vos dépenses. Il faut déposer une déclaration de revenus fonciers n°2044, valable trois ans et qui s'applique à tous vos biens. Si le montant des charges dépasse les loyers, l'imposition au réel aidera à voir un déficit foncier.

Concernant les charges autres que les intérêts d'emprunt, la fraction de ce déficit peut être imputée sur votre revenu global, sans dépasser 10 700 euros. Cette imputation n'est pas une option. Elle est automatique. Les revenus fonciers des 10 années qui suivent verront donc une imputation de la fraction de déficit dépassant 10 700 euros et de celle en lien avec les intérêts d'emprunt.

Si vous êtes épargnant

Sachez que tous les intérêts et les dividendes des divers comptes, livrets d'épargne ou obligations, produits de contrats d’assurance-vie qui correspondent à des primes versées après le 27 juillet 2017 en cas de rachat ainsi que les plus-values de cession de titres sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou PFU.

Il est à hauteur de 12,8%. Il est aussi appelé flat tax. Vous avez la possibilité de renoncer au PFU et de choisir d'être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cela concernera alors tous les revenus et les plus-values soumis à la flat tax. Il faut savoir que même si vous choisissez cette option, les revenus et plus-values sont soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, en plus de l'impôt. Si vous n'êtes pas imposable, ou alors dans la tranche à 11%, choisissez plutôt le barème.

La flat tax est plus avantageuse si la tranche est plus haute. Toutefois, avec le barème, les dividendes sont imposés après un abattement de 40% quand les plus-values de cession d'actions ou de parts acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2018 ont un abattement de 50% si vous les avez depuis moins de 8 ans et de 65% au-delà. Le barème est le choix le plus judicieux si vous avez un déficit sur votre revenu global (à cause de rachats de trimestres de retraite ou d'un déficit foncier, notamment).

Si vous avez souscrit à un Plan d'Épargne-Retraite ou PER, n'oubliez pas de déduire vos cotisations (sauf si vous avez décidé de ne pas les déduire lorsque vous y faites des versements). De cette façon, la fiscalité à la retraite sera plus simple et moins importante.

Si vous êtes un travailleur indépendant, il est possible de déduire les sommes versées de votre bénéfice professionnel (BIC ou BNC) ou de votre revenu dans sa totalité. Si vous choisissez de déduire de vos bénéfices pro, le plafond sera plus élevé (76 102 euros, quant à la 2e option, elle a un plafond de 32 909 euros). Pour la seconde option, il vous sera alors possible de mutualiser le plafond de déduction avec celui de votre conjoint ou partenaire de PACS et ainsi bénéficier des plafonds des 3 dernières années que vous n'avez pas utilisés ou seulement en partie.

Si sur votre dernière déclaration, vous aviez déjà coché la case 2OP, pour le barème pour l'imposition de vos revenus d'épargne, alors elle sera automatiquement cochée cette année. En fin de déclaration, vous êtes prévenu si cela ne joue pas en votre faveur. Vous avez la possibilité de modifier votre choix en allant sur « déclarer en ligne ».