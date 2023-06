Les deux premiers décrets de la réforme des retraites ont été publiés

Les 2 premiers décrets relatifs à la nouvelle réforme des retraites ont été publiés au Journal officiel. Les textes 2023-435 et 2023-436 portent sur deux aspects importants de ce dispositif. D’une part, l’augmentation progressive de l’âge légal de départ à la retraite et la hausse du nombre d’années de cotisation requises pour bénéficier d’une pension complète. Et, d’autre part, les départs anticipés, notamment pour les personnes ayant eu de longues carrières et celles en situation de handicap.