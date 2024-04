Les grands principes des obsèques juives : rituels et sobriété

D'une manière générale, des funérailles juives doivent être empreintes d'une grande simplicité. Ce qui se manifeste notamment par :

La tenue du défunt , qui ne doit porter aucun bijou.

, qui ne doit porter aucun bijou. Par la simplicité du cercueil , dépourvu de tout ornement.

, dépourvu de tout ornement. Par la sobriété de la sépulture , qui ne doit pas être ornée par des fleurs ou des couronnes.

, qui ne doit pas être ornée par des fleurs ou des couronnes. Par le mode de sépulture, le cercueil étant inhumé en pleine terre et non dans un caveau.

Enterrement juif : les rituels

La veillée funéraire

Tout de suite après le décès, le défunt ne doit pas être touché. Les proches sont invités à réciter des prières rituelles.

La bouche et les yeux du défunt sont ensuite fermés par son fils, ou, en son absence, par un proche. Après la toilette funéraire, la personne décédée est recouverte d'un linceul blanc, une bougie restant allumée près de son visage.

Celui-ci est caché et les bras sont placés le long du corps, les mains ouvertes. Il est également d'usage de voiler les miroirs au moyen d'un drap.

La toilette funéraire

La toilette funéraire est une obligation dans la religion juive. Elle est confiée aux soins de la "Hevra Kadisha", une confrérie dont les membres veillent au respect des rituels présidant aux obsèques juives.

La toilette est faite suivant un rituel de purification appelé "tahara". Des ablutions sont alors pratiquées et des prières spécifiques récitées.

Les vêtements déchirés

Avant l'enterrement proprement dit, intervient encore le rite de la "kri'a". Les sept personnes les plus proches du défunt, à savoir son conjoint, ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs, vont déchirer une partie de leurs vêtements, à la hauteur du cœur.

Ce geste symbolise la douleur qu'ils ressentent en cette triste circonstance. Pour que la déchirure soit plus facile, des vêtements spécifiques, pré-déchirés, ont été préparés avant la veillée funèbre. La pièce de tissu déchirée est conservée durant sept jours, puis jetée.

Comment se déroule un enterrement juif ?

On l'a vu, le corps du défunt est enveloppé dans un linceul blanc, appelé "takhrikhim", puis placé dans le cercueil. Dès lors, il ne peut plus être touché.

Puis le convoi funèbre se dirige vers le cimetière, où se regroupent la famille et les proches du défunt. En principe, l'enterrement se déroule dans le carré juif, un emplacement réservé à l'inhumation des personnes appartenant à cette confession.

Le défunt est inhumé, et ce dans les trois jours suivant le décès. C'est en effet le seul mode de sépulture autorisé. Durant la mise en terre, le rabbin ou, à défaut, dix hommes de l'assemblée, prononcent un éloge funèbre et récitent le "kaddish", l'une des prières centrales du judaïsme.

L'enterrement terminé, les proches se lavent les mains sans les sécher, ce qui symbolise la présence du défunt à leurs côtés.

Le deuil après les obsèques juives

La période de deuil est régie par des règles strictes, qui s'appliquent aux personnes les plus proches du défunt. En effet :

Elles n'ont pas le droit de se laver, de travailler, de se raser ou encore de porter du cuir durant sept jours.

Ces proches ne peuvent pas porter des vêtements neufs, se couper les cheveux ou encore se marier durant les trente jours qui suivent, qu'on appelle le mois de "sheloshim".

Enfin, durant les onze mois suivants, les proches doivent réciter le "kaddish" matin et soir.

Comment s'habiller pour un enterrement hébraïque ?

Les hommes assistant à un enterrement hébraïque doivent porter la kippa, cette petite calotte dont se coiffent les juifs pratiquants dans la vie quotidienne.

En dehors de cette règle, il n'existe pas de code vestimentaire particulier pour assister à un enterrement juif. Il est seulement recommandé, comme pour tout type de cérémonie funéraire, de porter des vêtements sobres et discrets.

Ainsi, les couleurs voyantes sont à proscrire, de même que le port de bijoux trop voyants.

Comment faire un rapatriement en Israël ?

Certaines personnes de confession juive préfèrent être enterrées en Israël. Une démarche rendue parfois nécessaire par la relative exiguïté des carrés juifs des cimetières français.

Pour assurer le transfert du corps, certaines autorisations, de la préfecture et du consulat israélien notamment, sont nécessaires. Par ailleurs, il faut posséder un passeport ou tout autre document d'identité israélien.

Bien que le judaïsme proscrive les soins de conservation du corps, l'emploi de techniques spécifiques permet, dans le respect des prescriptions religieuses, de rapatrier le corps dans les meilleures conditions.

Les sociétés de pompes funèbres spécialisées dans ce type de rapatriements garantissent également un transfert très rapide du corps, ce qui permet de procéder à l'inhumation dans les courts délais prescrits par la religion hébraïque.

Cette célérité a cependant un coût, auquel s'ajoutent notamment les frais liés à l'achat d'une concession dans un cimetière israélien et les dépenses de transport pour les proches.

Enterrement juif : FAQ ce qu'il faut savoir sur les obsèques juives