Qu'est-ce que la thanatopraxie ?

La thanatopraxie est un terme qui regroupe les soins de conservation appliqués au corps du défunt afin de retarder le processus de décomposition naturelle.

Les soins nécessitent l'injection d'un produit biocide (souvent à base de formol) ainsi que le drainage du sang et des divers fluides corporels. La thanatopraxie sert à prolonger l'intégrité du corps et peut être recommandée en cas d'obsèques tardives ou d'exposition longue en chambre funéraire.

S'il ne faut pas confondre les soins de conservation avec les soins de présentation, la thanatopraxie comprend tout de même des soins d'habillage, de maquillage et de coiffage du défunt ou même des actes de restauration du corps. En effet, en plus de préserver le corps, cela sert aussi à rendre une apparence plus naturelle au défunt.

La différence entre la toilette mortuaire et les soins de conservation

La toilette mortuaire ou funéraire est réalisée, en pratique, par le personnel de l'hôpital, de la clinique ou de l'EHPAD où a eu lieu le décès. Elle est faite même si aucune présentation du corps n'est prévue aux funérailles.

La toilette mortuaire consiste à laver le corps du défunt, à l'habiller (avec des vêtements choisis par la famille) et à pratiquer certains gestes d'hygiène pour présenter le corps du défunt avec le maximum de respect.

À quoi servent les soins de conservation du corps ?

Si le corps a été conservé dans une chambre mortuaire ou une chambre funéraire, avec des cases réfrigérantes, alors les soins de conservation ne seront pas forcément nécessaires.

Ils seront plus utiles si le corps peut se dégrader rapidement. La thanatomorphose peut être particulièrement rapide et varier selon les circonstances du décès et l'état de santé du défunt.

Si, autrefois, la loi obligeait la pratique de soins de conservation lorsque le défunt était transporté sans cercueil plus de 24h après le décès, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, le décret du 28 janvier 2011 repousse le délai de 24 à 48h.

Thanatopraxie et transport à l'étranger

Si le corps doit être rapatrié ou transporté à l'étranger, alors la loi française n'oblige pas à ce que des soins aient été prodigués au préalable. Toutefois, certaines compagnies aériennes obligent à ce que des soins de thanatopraxie aient été réalisés dans certains cas spécifiques.

Beaucoup de pays demandent également à ce que des soins de conservation soient réalisés pour donner l'autorisation à l'entrée du corps sur leur territoire.

Les différentes méthodes de conservation

Jusqu'au moment de la mise en bière, différentes techniques de soins peuvent être mises en place afin de conserver le corps. Ces techniques, par le froid ou divers procédés chimiques, sont associées à des soins cosmétiques comme la coiffure, le maquillage et la manucure.

Par le froid

La conservation par le froid est une méthode plus écologique. Il est possible d'utiliser de la glace carbonique, notamment. C'est un procédé qui permet de garder le corps du défunt à son domicile. C'est la technique la plus utilisée.

La glace est appliquée sur différentes parties du corps. Celles-ci gèlent (jusqu'à -96°). La glace doit être renouvelée toutes les 24 à 36 heures au maximum afin de garder une température constante de -78°C.

Il n'y a pas besoin d'autorisation ou de mettre en place des démarches administratives compliquées. Vous pouvez commander la glace auprès d'entreprises spécialisées.

Il est également possible d'utiliser des éléments réfrigérants, notamment le lit funéraire réfrigérant et la rampe. Le corps est suffisamment maintenu au froid pour qu'il reste en bon état de conservation.

Il existe des équipements pratiques à transporter à domicile et qui n'encombrent pas. Ils sont spécialement fabriqués pour ne pas être utilisés dans des locaux spécialisés. Pour louer ce type d'appareils, comptez environ 40€ par jour. C'est fortement recommandé et ne nécessite pas d'autorisation ou de démarches administratives non plus.

Les méthodes chimiques

Il n'est pas obligatoire d'utiliser des produits chimiques pour les soins de thanatopraxie. Ils doivent respecter les principes de l'article R.2213-2-2. Il faut avoir l'accord du maire de la commune où le décès est survenu ou bien de la commune où les soins sont effectués.

Les soins doivent être pratiqués par un thanatopracteur diplômé et en présence d'un représentant de la loi (policier ou gendarme).

La thanatopraxie est une technique assez invasive qui a pour objectif de substituer le sang et les fluides corporels par une injection de produit antiseptique comme le formol. Cela permet de suspendre la progression de la décomposition du corps pour environ 2 ou 3 semaines.

La formolisation a des avantages, notamment si la fermeture du cercueil doit être retardée. Cela permet aussi de garder le corps à domicile.

À noter : Le formaldéhyde est un produit dangereux, classé dans la famille des cancérigènes. Il peut provoquer des réactions allergiques et est un produit très polluant.

La thanatopraxie en France

Selon des sources diverses, depuis 2021, la thanatopraxie a connu une forte progression en France. En effet, elle est à présent pratiquée sur 50 à 60% des défunts. Près de 250 000 actes de thanatopraxie sont effectués tous les ans. De plus, chaque année, 70 nouveaux thanatopracteurs sont formés.

Le nombre total de diplômés a également augmenté (entre 2 000 et 2 500 diplômés en 2021, par exemple). Les thanatopracteurs ont un rôle essentiel dans le domaine funéraire. Ils permettent de conserver l'apparence naturelle d'une personne décédée et donc de soulager un peu la douleur des personnes endeuillées. Cela permet aussi de préserver la dignité du défunt pendant les funérailles et les diverses cérémonies commémoratives.

Les soins de conservation sont clairement régis et définis par le Code général des collectivités territoriales.

Les soins de conservation après un accident ou une maladie

S'il y a eu un accident ou des déformations liées à une maladie, les professionnels de la thanatopraxie vont demander à avoir un maximum de photos de la personne, voire des vidéos, afin de redonner à la personne décédée la meilleure image possible avant la présentation du corps pour les funérailles.

Si la maladie était contagieuse, cela peut s'avérer plus compliqué. Les personnes atteintes du SIDA sont acceptées mais en cas de décès à cause du COVID ou certaines autres maladies spécifiées sur les certificats de décès, il ne sera pas possible de mettre en place des soins de conservation.

La religion et les soins de conservation du corps

Certaines religions n'acceptent pas les soins de conservation car cela porte atteinte au corps. C'est notamment le cas de l'islam, du judaïsme et de l'hindouisme.

Il peut y avoir des exceptions, si le corps est rapatrié, par exemple, mais la thanatopraxie est vue comme un non respect du corps du défunt et de la symbolique religieuse. Il existe toutefois certains soins, en accord avec les croyances religieuses, qui peuvent être réalisés. Il convient de bien se renseigner au préalable.