Qu'est-ce qu'une chambre funéraire ?

Une chambre funéraire est un espace aménagé et dédié tout spécialement à l'accueil d'un corps d'une personne décédée avant que celle-ci ne soit inhumée ou incinérée. C'est un lieu où la famille et les proches peuvent venir se recueillir, rendre hommage à la personne décédée et lui faire leurs adieux.

Les chambres funéraires ont également un rôle à jouer dans la préparation du corps de la personne décédée. C'est dans ces installations que les professionnels des pompes funèbres réalisent les soins nécessaires au corps, dont la toilette mortuaire, l'habillage, la préparation pour l'inhumation ou la crémation.

Chambre funéraire ou funérarium ?

Les deux termes désignent en fait plus ou moins la même chose et ont le même sens. On donne aussi d'autres noms à la chambre funéraire comme :

le salon funéraire ,

, le funérarium ,

, l' athanée ,

, ou encore la maison funéraire.

Le terme funérarium est bien souvent utilisé pour parler d'endroits semblables à la chambre funéraire mais avec des installations plus grandes. Les funérariums offrent des services de préparation du corps ainsi que des espaces plus grands et mieux aménagés pour les cérémonies et les visites.

Les funérariums peuvent parfois comprendre plusieurs chapelles pour des services funéraires, des salles de réception pour les familles ou même des jardins ou des espaces commémoratifs.

Les chambres funéraires sont plus petites et plus nombreuses. De ce fait, elles sont plus proches des communautés locales. Les funérariums sont situés dans des endroits accessibles, plutôt centraux, afin d'accueillir plus de monde.

De plus, puisqu'ils sont plus grands et offrent plus de services, les funérariums sont souvent plus chers que les chambres funéraires.

Comment choisir une chambre funéraire ?

Choisir une chambre funéraire est un choix essentiel lorsque vous organisez des funérailles. Il y a quelques étapes à suivre afin de choisir la chambre funéraire la plus adaptée à votre situation.

Il faut déjà commencer par chercher les chambres funéraires disponibles dans votre région. Il vous est possible de demander des avis à vos amis ou à vos proches. Il existe des annuaires en ligne, également. Vous pouvez aussi contacter des professionnels des pompes funèbres afin d'avoir des suggestions.

Vous avez aussi la possibilité de visiter les différentes chambres funéraires que vous envisagez. Pensez à vérifier l'état des espaces, la propreté, l'ambiance, l'état général des locaux mais aussi l'accueil du personnel.

Enfin, renseignez-vous sur les services proposés. Vous devez être sûr que la chambre funéraire saura répondre à vos besoins et vos envies en ce qui concerne, par exemple, la mise en bière, la préparation du corps, la cérémonie funéraire mais aussi la crémation ou l'inhumation et la façon de gérer les détails logistiques.

Admission en chambre funéraire et réglementation

Étendre ou créer une chambre funéraire est autorisé par le préfet, selon l'article R.2223-74 du Code Général des collectivités territoriales. Il faut monter un dossier pour avoir une autorisation. L'avis est alors publié dans des journaux locaux ou régionaux.

Pour demander une admission en chambre funéraire d'un funérarium, vous devez vous rapprocher de la mairie du lieu de décès. L'accueil doit se faire dans un délai de 24 heures après le décès. Cela peut aller jusqu'à 48h si des soins de conservation ont été réalisés sur le corps, selon l'Article E.2223-76 du CGTC.

Il faut une demande écrite de la personne qui organise les obsèques. Celle-ci doit aussi justifier de son état civil et de son domicile.

Le directeur d'un établissement peut aussi faire la demande mais il doit pour cela justifier du fait qu'il n'a pas réussi à entrer en contact avec un proche du défunt. Il faut faire cette demande après le décès. La demande doit inclure l'identité du défunt, son âge, et son domicile. Il faut aussi joindre un extrait de certificat, comme convenu dans l'article L.2223-42 du CGTC.

Qui peut reposer en chambre funéraire ?

Normalement, toute personne décédée peut reposer en chambre funéraire, que la personne soit inhumée ou incinérée par la suite.

Les conditions d'accès peuvent différer d'une chambre funéraire à une autre mais, en général, elles accueillent des personnes partageant un lien familial ou émotionnel avec le défunt. Les modalités d'accès ou les horaires de visite peuvent être fixés avec la chambre funéraire selon les besoins des proches et de la famille.

Quelle différence entre la chambre funéraire et la chambre mortuaire ?

La différence majeure entre une chambre mortuaire et une chambre funéraire se trouve dans leur fonction. En effet, une chambre mortuaire est un endroit temporaire, où le corps d'une personne est placé juste après son décès, en attendant que soient réglées les formalités légales et médicales.

Une chambre funéraire est un endroit aménagé exprès pour préparer le corps de la personne décédée en vue de son inhumation ou de sa crémation. C'est aussi un lieu où les proches peuvent se recueillir et rendre hommage au défunt.

Comment transporter le corps en chambre funéraire ?

Le transfert du corps d'une personne se fait à la demande de la famille ou du directeur de l'établissement de soins, ou de la maison de retraite, qui ne dispose pas de chambre mortuaire ou n'ayant pas pu joindre la famille du défunt dans un délai de 10 heures.

Si la personne est décédée sur la voie publique et qu'il n'y a pas d'obstacle d'un point de vue médico-légal, alors le corps peut être transporté vers une chambre funéraire en attendant que les proches soient prévenus.

Le transfert du corps et le séjour restent à la charge de celui qui les a demandés, soit la famille, soit l'établissement de santé. Dans ce cas, la famille devra approuver le transfert et préciser sur le document « transfert effectué à la demande du directeur de l'établissement, sans frais pour la famille » afin que les coûts ne soient pas imputés à la famille.

Comment se présente une chambre funéraire ?

Une chambre funéraire comprend plusieurs pièces avec des fonctions spécifiques.

Le salon d'accueil

Cette pièce sert à accueillir les familles et les personnes en deuil. Le salon d'accueil peut être plus ou moins équipé. Il peut parfois comprendre des boissons.

On y retrouve obligatoirement la liste préfectorale de pompes funèbres habilitées ainsi que le règlement intérieur de la chambre funéraire.

Les salons de présentation ont souvent une superficie de 18 à 20 m². Le funérarium peut être accessible grâce à des clés ou à un digicode. Il n'est pas nécessaire que le personnel soit présent.

La chambre

Depuis le salon, vous accéderez directement à la chambre où repose le défunt. En général, ce dernier est présenté sur un lit, qui peut être réfrigéré, ou directement dans son cercueil.

Il est possible de personnaliser la chambre pour qu'elle soit plus agréable pour la famille ou qu'elle reflète les goûts ou la personnalité de la personne défunte.

La salle technique

La chambre funéraire comporte souvent une seconde porte qui mène à la salle technique. C'est un endroit interdit au public. En effet, c'est ici que seront réalisés les soins de conservation du corps et qui permettront de le maintenir en bon état tout en retardant la décomposition.

Le coût de la chambre funéraire

Le prix de la chambre funéraire peut dépendre de plusieurs facteurs. La région géographique peut entrer en ligne de compte tout comme les services offerts, les installations qui sont proposées ou encore la durée d'utilisation.

Cela peut aussi dépendre des services supplémentaires, comme la mise en bière, la location de cercueil ou même la diffusion vidéo pendant la cérémonie.

La location de l'espace peut coûter assez cher. En moyenne, la chambre funéraire peut coûter 80€ par jour. Certaines sociétés facturent selon un forfait : cela peut aller jusque 400€, peu importe la durée. On peut ajouter à cela le transport du corps ainsi que les soins de conservation réalisés par un thanatopracteur.