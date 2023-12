Le SMS peut s'adresser à l'épouse d'un collègue décédé.

Même si les mots sont impuissants à apaiser certaines douleurs, recevez néanmoins mes plus sincères condoléances.

Votre mari a toujours été pour moi un exemple et une inspiration. Je garderai de lui le souvenir d'un homme qui aimait partager et aider les autres.

SMS adressé à un collègue venant de perdre sa mère. Selon, les cas, le vouvoiement peut aussi être adopté.

Savoir que quelqu'un pense à soi durant ces moments difficile est un apaisement. En tous cas, sache que si tu as besoin d'aide et de soutien, je reste à ton entière disposition.

C'est avec une peine profonde que j'apprends la perte qui te frappe. Quand il est partagé, le chagrin qu'on éprouve est un peu atténué. Aussi n'oublie pas que, dans ce moment douloureux, je pense à toi et à ta famille.

Adressé au conjoint d'un collègue décédé.

Toute l'équipe se joint à moi pour vous adresser toutes nos pensées émues et nos sincères condoléances.

J'ai appris la nouvelle du décès de X avec une profonde tristesse. Je le sais, rien n'est plus pénible à endurer que la perte d'un être cher. Il était aussi pour nous un collègue attentif et chaleureux, que nous n'oublierons pas. Aussi je vous prie d'accepter toute ma sympathie en ce moment douloureux.

Mes pensées sont avec vous et votre famille.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit.

Je viens d'apprendre, avec beaucoup de tristesse, le décès de votre femme. Je sais quelle place elle tenait dans votre vie et quel immense chagrin vous devez ressentir. Sachez du moins que, dans ce moment d'affliction, je suis à vos côtés.

Tu ne peux savoir à quel point je suis affligé par la triste nouvelle que je viens de recevoir. Sache que je partage la peine immense que tu éprouves. C'est une mince consolation, mais elle peut aider à porter ce lourd fardeau.

Dans cette période difficile, je pense à toi et à ta famille. Si tu as besoin d'aide et de soutien, n'hésite pas à m'appeler.

Toutes mes pensées les plus sincères t'accompagnent en ce moment douloureux.