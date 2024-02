Cher (prénom du collègue),Je viens d'apprendre avec une grande tristesse le décès de ton père. Tu m'en parlais souvent et je sais à quel point tu lui étais attaché.

Dans ce moment si pénible pour toi, je t'adresse mes condoléances les plus sincères. Sache que je partage ta peine et que je suis là si tu as besoin de réconfort.

Avec toute ma sympathie,