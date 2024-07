Pourquoi offrir des fleurs à des obsèques ?

Les fleurs sont une excellente manière de montrer votre soutien à une famille endeuillée. Elles peuvent aussi montrer l'affection que vous éprouviez pour la personne défunte. Lorsque l'on vit un deuil difficile, les fleurs permettent donc de montrer les émotions que l'on ressent mais aussi de faire passer un message à la famille.

Les fleurs ont aussi un côté très esthétique qui embellira une église ou une chambre funéraire.

À noter : Les fleurs ne sont pas forcément privilégiées par toutes les confessions religieuses. Lors d'obsèques juives, préférez offrir une bougie. Pour un enterrement musulman, on privilégiera plutôt le recueillement et les prières.

Les fleurs sont particulièrement fréquentes dans les religions chrétiennes. Si vous en offrez avant, pendant ou après le service religieux, cela sera grandement apprécié. Les orthodoxes et les protestants restent toutefois plus sobres. Les fleurs sont aussi prisées dans les religions hindou et bouddhiste.

Faut-il les faire livrer ou les apporter en main propre ?

Vous vous posez peut-être aussi cette question. Si vous les faites livrer, vous craignez peut-être de paraître distant ou impersonnel. Mais, au contraire : si vous faites livrer des fleurs au moment de la cérémonie, cela montre que le défunt et sa famille comptaient pour vous. Vous êtes alors sûr que les fleurs seront bien en place lors de l'entrée à l'église ou au funérarium.

Il vous suffit de choisir la composition que vous voulez et de la faire livrer le jour de votre choix et à l'heure que vous le souhaitez.

Vous pouvez également apporter vous-même les fleurs le jour de l'enterrement.

Peu importe que vous choisissez de faire livrer les fleurs ou que vous les apportiez en main propre, offrir des fleurs reste une preuve absolument indubitable de votre affection et de votre soutien envers la personne décédée et sa famille.

Choisir la composition

Dès lors que vous avez la date et l'heure des funérailles ainsi que l'adresse du cimetière ou du crématorium où se fera la cérémonie, vous pouvez choisir la composition florale que vous souhaitez offrir à la personne défunte.

Vous pouvez aller chez un fleuriste funéraire ou même un fleuriste traditionnel ou encore commander une composition sur Internet.

Le fleuriste funéraire se spécialise dans la composition de bouquets de deuil. Il saura vous conseiller au mieux, quelles fleurs à choisir selon la saison et la couleur symbolisant votre lien avec la personne défunte. Il connaît le symbole de chaque fleur et de chaque couleur. Les compositions peuvent être diverses et variées.

Une fois la commande passée, c'est le fleuriste qui s'occupe de livrer les fleurs directement aux pompes funèbres (qui les livrent au cimetière) ou qui vous les remet en main propre pour que vous les offriez vous-même.

Il est possible de commander votre composition florale en ligne. Plusieurs sites existent mais ils proposent les mêmes prestations : un catalogue de bouquets et de compositions florales, des coffrets (bouquet+cadeau), des compositions pour tous les budgets, un système de cagnotte en ligne pour que plusieurs personnes puissent participer à l'achat de la composition funéraire de même que des conseils sur les fleurs ou leur entretien.

Que vous ayez opté pour un bouquet, une couronne ou une gerbe, on vous suggère de vous baser sur la personnalité de la personne décédée afin de choisir la couleur la plus adaptée. Le blanc est une couleur qui se trouve souvent dans les compositions pour des obsèques, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants.

Pour une femme, choisissez des tons neutres et pastels. Si la personne décédée est un homme, vous pouvez aussi opter pour des couleurs plus vives comme le rouge ou l'orange.

Vous pouvez personnaliser votre composition en ajoutant un petit mot.

Quand offrir les fleurs ?

Vous souhaitez offrir des fleurs lors de la disparition d'un proche ou de quelqu'un à qui vous teniez ? Il existe plusieurs options : les envoyer au domicile du défunt, où elles seront reçues par la famille, les envoyer directement à la famille proche du défunt pour montrer votre soutien ou les faire livrer dans la chambre funéraire.

Offrir des fleurs avant la cérémonie d'obsèques

Lorsqu'une annonce pour la disparition d'un proche est publiée en ligne ou dans un journal par la famille ou les pompes funèbres, il est de coutume d'envoyer des fleurs.

Ce geste, simple, montre que vous offrez votre soutien et votre affection aux proches endeuillés lors de cette épreuve difficile. Vous pouvez les envoyer au domicile du défunt ou auprès de sa famille ou même directement les faire livrer dans la chambre funéraire du défunt.

Les fleurs sont alors disposées autour du corps le temps des visites. Elles sont ensuite exposées le jour des funérailles puis données à la famille après les obsèques.

Offrir des fleurs pendant la cérémonie

Si vous décidez d'offrir des fleurs durant la cérémonie, c'est une bonne façon de témoigner votre respect au défunt et cela reste un acte empreint d'émotion.

Il vous sera possible de choisir des fleurs de couleurs différentes selon les liens que vous aviez avec le défunt ou encore le message que vous souhaitez faire passer à travers votre composition funéraire. En effet, chaque couleur a une symbolique différente.

Vous pouvez amener vous-même les fleurs le jour des obsèques. Il vous faudra alors les donner à un conseiller funéraire qui se chargera de les mettre au bon endroit. Vous pouvez également faire livrer les fleurs au funérarium, au crématorium, à l'église ou même directement au cimetière.

Offrir des fleurs après la cérémonie d'adieu

Les familles endeuillées peuvent avoir beaucoup de mal à se remettre de la cérémonie des obsèques. En effet, la première semaine après le décès, il faut organiser les funérailles et les diverses démarches administratives obligatoires.

Ensuite, les visites se succèdent et les gens témoignent de leur soutien et de leur affection à la famille. Mais une fois la cérémonie d'obsèques passée, la pression retombe. Si la famille a plus de temps pour terminer les procédures habituelles, cela peut aussi laisser place à un fort sentiment de solitude. Les personnes doivent commencer le processus de deuil, affronter leur quotidien. Les appels et visites de soutien commencent à diminuer.

Il vous est alors possible d'envoyer des fleurs après la cérémonie d'obsèques. Vous pourrez ainsi témoigner de votre sympathie à la famille endeuillée et lui dire que vous pensez à elle en ces temps compliqués.

De plus, cela permet aussi de continuer de faire vivre le souvenir du défunt. Si vous envoyez des fleurs quelques mois après la cérémonie voire même pour l'anniversaire du décès, vous honorerez la mémoire de la personne défunte.

Peu importe le moment où vous souhaitez offrir des fleurs de deuil, elles seront toujours très appréciées par les proches en deuil.