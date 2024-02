Quelle tenue doit choisir une femme ?

Une tenue pour des funérailles doit être sobre. Certes, une femme ne sera plus obligée, aujourd'hui, de porter une robe noire et un voile de deuil sur la tête. En effet, elle peut choisir à la place un tailleur ou un pantalon.

Mais cette tenue doit rester décente. Le chemisier doit monter jusqu'au cou, en évitant les cols ouverts. Il doit aussi couvrir les bras. Si vous portez une jupe, il est préférable qu'elle couvre les genoux. Il faut donc éviter les jupes trop courtes et les shorts, qui seraient déplacés en une telle occasion.

Ce serait aussi le cas d'une robe trop moulante. Si la robe n'a pas de manches, portez une veste par dessus, ou un châle foncé.

Le choix des chaussures est assez large. Cependant, on laissera de côté certains types de sandales ainsi que les tennis ou les chaussures à talons hauts. Par leur simplicité, les ballerines sont des chaussures assez adaptées à la situation.

Les habitudes ont également changé quant au choix des couleurs. En effet, le noir n'est plus obligatoire, comme il l'était il y a encore quelques décennies. D'autres coloris foncés sont possibles, comme le gris, le bleu marine ou encore le marron. L'essentiel, comme on le voit, est d'éviter les couleurs vives.

Le port de bijoux n'est pas proscrit, à condition qu'ils restent sobres et discrets. Si la cérémonie a lieu en été, vous pouvez aussi prendre des lunettes de soleil, en évitant toutefois les modèles fantaisie ou excentriques. Enfin, le maquillage doit rester aussi discret que possible.

On s'en doute, des obsèques ne sont pas l'occasion la mieux choisie pour porter des vêtements à la dernière mode. Il est préférable d'adopter un style classique, dont la sobriété n'exclut d'ailleurs pas l'élégance.

Bien entendu, ces codes vestimentaires peuvent changer en fonction de la religion du défunt. Avant de s'habiller pour un enterrement, il importe donc de se renseigner sur ce point avant d'assister aux obsèques.

Tenue pour des funérailles : que doit porter un homme ?

Les messieurs doivent également réfléchir à la manière dont ils vont s'habiller pour un enterrement. D'une manière générale, ils doivent suivre les mêmes consignes de sobriété et de décence.

Les hommes ne sont plus tenus de porter un costume noir et une cravate. Si le complet veston demeure cependant un vêtement tout indiqué pour l'occasion, il peut être gris ou bleu marine. Les même coloris peuvent convenir à la cravate, qui doit éviter les motifs.

Un pantalon et un blazer sont aussi des vêtements adaptés à la circonstance. Vous pouvez porter une chemise, mais aussi un polo, à condition qu'il ne soit pas orné d'inscriptions ou de motifs trop voyants.

En principe, il vaut mieux laisser dans vos placards les vêtements trop décontractés, comme les jeans et les t-shirts. Ceci étant, un jean foncé, avec une chemise à manches longues rentrée dans le pantalon, peut être accepté en une telle occasion.

De même, la tenue pour des funérailles, quand elle est vraiment adaptée aux circonstances, exclut les chaussures de sport et les tongs. Il faut les remplacer par des chaussures de ville. Enfin, il vaut mieux éviter de vous coiffer d'une casquette.

Quels vêtements de deuil pour les enfants ?

Comment les enfants doivent-ils s'habiller pour un enterrement ? Les recommandations, dans ce cas, ressemblent à celles qu'on peut faire pour les adultes.

Bien qu'aucune tenue en particulier ne s'impose aux enfants, les petits garçons en adoptent une assez comparable à celles de leurs pères. En effet, il est conseillé de choisir pour eux un pantalon de couleur sombre et une chemise, un polo ou même un t-shirt, de coupe simple, plutôt foncés et sans motifs.

Un enfant peut tout à fait porter un jean sombre pour assister à des obsèques. Mais, si ses parents y tiennent, et s'il en possède un, il peut aussi revêtir un costume pour cette occasion.

Pour une petite fille, la tenue pour des funérailles se composait habituellement d'une robe noire, bleu marine ou grise. Mais, là encore, les coutumes ont évolué. Personne ne s'offusquera plus, aujourd'hui, de voir une fillette assister à des obsèques en pantalons.

Il ne faut pas perdre de vue ce qu'une telle cérémonie peut avoir de perturbant pour un enfant. Il ne faut donc pas ajouter à sa gêne éventuelle en lui imposant une tenue dans laquelle il ne se sent pas à l'aise. Des vêtements simples et sobres, comparables à ceux qu'il porte dans la vie de tous les jours, seront plus adaptés.