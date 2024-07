Quelles fleurs offrir à un enterrement ?

Ce n’est pas toujours facile de choisir les fleurs pour une cérémonie d’enterrement. Les fleurs peuvent être un signe de respect, ou une façon d’évoquer ses sentiments pour une personne disparue. Elles ont un langage qu’il vous faudra apprendre. Quelles fleurs sont les plus adaptées pour rendre hommage à une personne disparue ? On vous aide à y voir plus clair.