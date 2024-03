Enterrement et dons d’argent : que faut-il savoir ?

0 Partage Partager sur facebook Partager sur Twitter Epingler sur Pinterest

Faire un don : une pratique très utile Quand on sait que le prix moyen des funérailles s'élève à une somme variant de 2.500 à 5.000 euros en moyenne, et peut parfois aller au-delà de ce chiffre, on comprend que bien des familles acceptent volontiers les dons d'argent. La demande peut en être faite par la famille dans : L'avis de décès, paru dans les journaux ou en ligne.

La nécrologie.

L'invitation aux obsèques. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la société de pompes funèbres. En revanche, il n'est pas très opportun de demander à des personnes déjà marquées par l'épreuve du deuil si elles acceptent des dons. L'avis de décès peut préciser que l'argent doit être versé à la famille, pour contribuer au financement des obsèques, ou donné, au nom du défunt, à une association. À noter : Si la famille ne l'a pas demandé expressément, ou si vous n'avez pas obtenu son accord, il vaut mieux vous abstenir de lui faire un don. Combien peut-on donner ? Il n'existe pas de règles particulières à propos du montant d'un don fait à l'occasion d'obsèques. Chacun peut donner ce qui lui semble raisonnable en une telle circonstance et compatible avec ses capacités financières. Vous pouvez donner une somme sans en préciser l'emploi, ou indiquer qu'elle est censée couvrir une dépense particulière, qu'il s'agisse de l'achat du cercueil ou des frais de crémation par exemple. S'il s'agit d'un don collectif, les donateurs peuvent s'entendre pour fixer la somme que chacun doit verser. À qui le don doit-il être adressé ? Si vous décidez de faire un don à l'occasion des obsèques d'une personne de votre connaissance, il peut être adressé : À la famille.

À l'officiant qui préside à la cérémonie religieuse, s'il y en a une. Ainsi, dans la religion catholique, les prêtres reçoivent, à l'occasion des baptêmes, mariages et funérailles, ce que l'Église appelle des "casuels". Ces sommes, dont une partie est d'ailleurs reversée aux services du diocèse, contribuent à leur entretien. Comment faire votre don ? La somme que vous voulez consacrer au don peut être versée : Directement à l'un des membres de la famille , ou à son représentant.

, ou à son représentant. Dans le cadre d'une cagnotte collective. Ces collectes d'argent sont souvent organisées en ligne, à l'initiative de la famille ou par les donateurs eux-mêmes. Ces collectes funéraires sont un moyen simple et rapide de recueillir des dons destinés à contribuer aux frais funéraires. Par ailleurs, le paiement par carte bancaire est très sécurisé. Si vous faites votre don par ce moyen, il est recommandé d'en informer la famille, même si le site de collecte s'en charge souvent. À lire aussi : Quelles sont les étapes à suivre pour organiser des obsèques ?

Ce que l'on peut dire et ne pas dire lorsque l'on présente ses condoléances

Place this code at the end of your tag: