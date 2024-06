Tout savoir sur l’urne funéraire pour faire le bon choix

Aujourd’hui, un peu plus de 40 % des Français choisissent la crémation comme mode de sépulture. Elle consiste à brûler le corps, avec le cercueil qui l’abrite, et à recueillir les cendres du défunt dans une urne cinéraire. La conception et l’usage de ces urnes sont encadrés par des règles précises. Par ailleurs, les familles ont le choix entre plusieurs modèles.