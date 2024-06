Le jardin du souvenir : un lieu réservé à la dispersion des cendres

Le jardin du souvenir est un lieu réservé à la dispersion des cendres funéraires. Toute commune de plus de 2 000 habitants est tenue d'en aménager un dans l'enceinte du cimetière.

Comme son nom l'indique, l'endroit est souvent gazonné et planté d'arbres. Des bancs permettent aux visiteurs de s'asseoir et de se recueillir en silence.

En principe, les cendres sont dispersées de manière collective et anonyme. Dans certains jardins du souvenir, cependant, un puits de dispersion, ou puits du souvenir, recueille les cendres des défunts. Parfois, ce puits est remplacé par une vasque. Il s'agit là d'un lieu de recueillement mieux identifié. Quand un puits est plein, un autre est construit.

On trouve parfois une stèle, en forme de colonne ou de livre, sur laquelle il est possible d'inscrire le nom du défunt et d'apposer une plaque funéraire. Dans certains jardins du souvenir, les familles peuvent marquer le lieu de dispersion des cendres par une plaque.

Comment se déroule la dispersion des cendres ?

Le mode de dispersion

La dispersion des cendres dans un jardin du souvenir peut s'effectuer de deux façons :

L'urne contenant les cendres du défunt est retournée, ce qui en permet la dispersion progressive.

ce qui en permet la dispersion progressive. On utilise parfois une urne spéciale, appelée "dispersoir". Celui-ci s'ouvre par le bas, ce qui permet à la personne chargée de l'opération de disperser les cendres par un mouvement régulier du bras.

Qui peut disperser les cendres ?

Dans un lieu public

Rappelons d'abord que la dispersion des cendres requiert l'autorisation de la mairie concernée. Il importe également de prévenir la marie du lieu de naissance du défunt. Par ailleurs, depuis la loi de 2008, les cendres funéraires sont considérées de la même manière que le corps d'un défunt.

Elles ont donc droit au même respect et à la même dignité. Aussi les opérations d'inhumation de l'urne cinéraire dans un cimetière ou de dispersion des cendres funéraires dans un jardin du souvenir sont-elles assimilées à l'inhumation d'un corps.

C'est pourquoi seules certaines personnes peuvent se charger de la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir. Il s'agit notamment :

Du maître de cérémonie , si ce temps d'hommage a été organisé.

, si ce temps d'hommage a été organisé. Du personnel du crématorium , qui a déjà procédé à la crémation.

, qui a déjà procédé à la crémation. De tout agent des pompes funèbres habilité à procéder à des opérations funéraires.

À noter : Des dispositifs d'aspersion, dont le débit est fluide et modéré, se déclenchent à intervalles réguliers, pour permettre aux cendres de se mêler au sol.

Dans un lieu privé ou en pleine nature

Les cendres peuvent être également dispersées en pleine nature, à condition de respecter certaines interdictions, ou même dans une propriété privée, pour peu que la personne chargée de la dispersion ait obtenu les autorisations nécessaires.

La dispersion se déroule alors dans un cadre strictement privé et ne se déroule pas dans un lieu public, comme un jardin du souvenir. Dans ce cas, un membre de la famille peut se charger de la dispersion des cendres, sans l'intervention d'un professionnel.

Quel moment choisir pour disperser les cendres ?

Il existe, à cet égard, deux solutions possibles :