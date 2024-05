Donner naissance à un arbre

Certaines sociétés funéraires proposent une destination des cendres qui devrait séduire les écologistes. Dans ce cas, en effet, les cendres sont placées dans une urne biodégradable et mêlées à du terreau et à la graine d'un arbre choisi à l'avance par la personne. Chacun désignera l'arbre dont la signification et la symbolique propres reflètent le mieux sa personnalité et ses goûts.

Enterrées dans l'endroit prévu, les cendres contenues dans l'urne vont en quelque sorte nourrir cette graine. Au bout d'un certain temps, elle donnera naissance à un arbre, qui va grandir peu à peu.

Planté à la mémoire du défunt, ce végétal est appelé arbre "hommage". Il offre à la famille un lieu de recueillement en pleine nature. avant d'enterrer l'urne, il faut prévenir la marie du lieu de naissance du défunt.

Cette solution peut intéresser les personnes soucieuses du devenir de la planète. En effet, la plantation de ces arbres "mémoires" participe à la reforestation et encourage la biodiversité. En absorbant le carbone, comme les autres végétaux, ils contribuent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique.

Des urnes sous-marines

Une autre destination originale des cendres funéraires nous vient des États-Unis. En effet, les cendres sont mélangées à du ciment naturel, de manière à fabriquer un récif artificiel. D'autres entreprises proposent de remplacer le ciment par des coquilles d'huîtres broyées.

Ce "récif funéraire" va alors servir d'habitat à la faune et à la flore sous-marines, permettant notamment de reconstituer des coraux menacés par le réchauffement climatique, la pêche intensive ou le rejet d'engrais dans les océans.

Ces récifs sont donc des sortes de tombes cinéraires, scellées sur les fonds marins. Elles peuvent contenir les cendres de plusieurs personnes. Elles prennent des formes très variées, comme des coquillages ou des étoiles par exemple.

Sur chacune d'entre elles, est apposée une plaque commémorative. Elles finissent par former, au large des côtes américaines et mexicaines, de véritables cimetières sous-marins.

Pour l'instant, cette forme d'immersion des cendres n'est pas autorisée en France. Un Français séduit par ce mode de sépulture n'aurait d'autre solution que d'organiser le transfert de ses cendres aux États-Unis ou au Mexique.

Des funérailles spatiales

Ce qui avait été imaginé, dans les années 1930, par un auteur de science-fiction, est devenu réalité. En effet, il est possible, aujourd'hui, d'envoyer des cendres funéraires dans l'espace.

Là encore, cette initiative est née aux États-Unis, le seul pays proposant vraiment ce mode très original de dispersion des cendres. Une partie ou, plus rarement, la totalité des cendres, est placée dans une capsule, sur laquelle les initiales du disparu sont gravées.

Cette capsule est elle-même déposée dans un module spatial envoyé dans l'espace. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un "vaisseau mémorial". Au terme de son parcours, qui peut durer des semaines ou même des mois, il se désagrège, à son retour dans l'atmosphère terrestre, devenant une sorte d'étoile filante.

La famille peut assister au lancement et, grâce à une application spécifique, suit le parcours du module. Le coût moyen de ces funérailles spatiales varie entre 900 et un peu plus de 2 000 euros.

Ces obsèques "spatiales" ne sont pas possibles en France. En effet, dans la plupart des cas, seule une partie des cendres est concernée. Or, depuis 2008, il est interdit de séparer les cendres, dont l'intégrité doit être respectée, comme celle de la dépouille mortelle.

Ce type de funérailles serait légal dès lors que la totalité des cendres serait placée dans le vaisseau mémorial.

Une autre manière d'envoyer ses cendres dans l'espace

Cette autre initiative inattendue nous vient, là encore, de l'étranger. En effet, elle a été imaginée par une entreprise espagnole.

Il s'agit d'intégrer les cendres du défunt dans la charge explosive permettant de déclencher les fusées d'un feu d'artifice. La mise au point de ces obsèques peu ordinaires résulte d'une collaboration entre l'entreprise de pompes funèbres et une société spécialisée dans la pyrotechnie.

Les familles ont le choix entre plusieurs formules. Certaines choisissent d'accompagner ces "feux d'artifice funéraires" de morceaux de musique appréciés du défunt. D'autres optent pour un message d'hommage qui, au moment où le feu d'artifice est tiré, se dessine dans le ciel.

Ces funérailles pas comme les autres ne durent pas très longtemps, de 2 à 7 minutes en moyenne. Selon les options choisies, elles coûtent entre 1 500 et 4 500 euros. Elles sont aussi proposées par des sociétés britanniques.