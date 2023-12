La triste nouvelle qui vient de me parvenir me bouleverse. Même si les mots sont d'un faible secours en un pareil moment, sachez que vous êtes dans mes pensées. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi.

Nous sommes atterrés par la disparition de votre petit (prénom de l'enfant). Nous sommes bien sûr de tout cœur avec vous dans cette terrible épreuve. Nous nous souviendrons toujours de (prénom de l'enfant) comme nous l'avons vu la dernière fois, joyeux et souriant.

Notre affection et nos pensées émues vous accompagnent,

Nous avons vécu ensemble bien des moments heureux avec (prénom de l'enfant). Dans les instants les plus pénibles, son souvenir pourra vous faire chaud au cœur.

Nous venons d'apprendre une nouvelle qui nous laisse pantois. Nous ne prétendons pas atténuer votre immense chagrin par ces quelques mots. Mais vous savez qu'ils sont sincères et que nous partageons votre peine.

Aucune nouvelle ne pouvait me faire plus de peine. Alors j'imagine ce que doit être la vôtre. Je n'essaierai pas de vous consoler avec des paroles toutes faites. Les mots, de toute façon, ne servent pas à grand chose en un pareil moment.

Je suis profondément attristé par la nouvelle que je viens d'apprendre. Je me permets de vous présenter, en ce moment si pénible, mes plus sincères condoléances. Il n'y a pas plus de mots pour décrire le chagrin que vous ressentez que pour tenter de l'amoindrir.

Je me contente donc de vous rappeler que je suis à vos côtés. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quelque chose.