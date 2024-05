D’où vient la crémation ?

La crémation est, avec l’inhumation, l’un des deux seuls modes de sépulture autorisés en France. Aujourd’hui, des personnes toujours plus nombreuses la choisissent. D’ici la fin de la décennie, un Français sur deux devrait opter pour cette pratique funéraire. La crémation remonte à la plus haute Antiquité et s’est pratiquée sans entraves, en Occident, jusqu’à la fin du VIIIe siècle.