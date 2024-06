Qu'est-ce que la toilette mortuaire ?

La toilette mortuaire n'est pas obligatoire. Elle consiste à gommer certaines marques de la mort, donnant ainsi au défunt une apparence moins choquante et plus apaisée.

Il s'agit donc de limiter les stigmates que la mort fait apparaître sur le corps du défunt. L'interruption des fonctions vitales se traduit notamment par l'apparition de ce que l'on appelle la rigidité cadavérique, l'auto-digestion des cellules et d'autres processus qui entraînent la décomposition progressive du corps.

Ce phénomène naturel se produit plus ou moins vite, selon les conditions de température et d'humidité, mais aussi l'état de santé dans lequel se trouvait la personne.

La toilette mortuaire peut être pratiquée même si aucune présentation du défunt n'est prévue avant la mise en bière. Elle permettra à la famille de mieux tolérer un spectacle qui, sans ces préparatifs, serait peut-être difficile à supporter. La toilette mortuaire permet donc d'adoucir la peine ressentie par la famille et de faciliter son deuil.

À noter : Il ne faut pas confondre la toilette mortuaire avec les soins de conservation du corps. Effectuée par un professionnel, le thanatopracteur, cette pratique a pour but de freiner le processus de décomposition en introduisant dans l'organisme un produit chimique spécifique.

Qui peut se charger de cette pratique funéraire ?

Plusieurs personnes peuvent s'occuper de la toilette funéraire :

La famille peut s'en charger, si la personne est décédée à domicile. Cela arrive moins fréquemment aujourd'hui, notamment parce que nos contemporains meurent moins souvent chez eux.

Le personnel soignant d'un hôpital ou d'une maison de retraite peut aussi procéder à la toilette mortuaire. Dans ce cas, elle a lieu dans la chambre mortuaire de l'établissement concerné.

Le personnel d'un funérarium, dépendant de la mairie ou d'une entreprise de pompes funèbres. Dans ce cas, la toilette mortuaire est réalisée dans l'un des locaux techniques du funérarium.

Un thanatopracteur est aussi qualifié pour procéder à la toilette mortuaire d'un défunt qu'aux soins de conservation du corps.

Comment se déroule la toilette mortuaire ?

Les différentes étapes

La toilette mortuaire, on l'a vu, se pratique dans le lieu où est survenu le décès. Elle dure environ une heure. La première phase consiste à retirer tous les éléments qui peuvent altérer la présentation du corps. Il s'agit notamment :

Des plâtres, pansements ou tout autre équipement médical que le patient avait pu se voir prescrire.

ou tout autre équipement médical que le patient avait pu se voir prescrire. Du matériel de soin dont le malade avait pu bénéficier. Les personnes chargées de la toilette mortuaire enlèveront ainsi les perfusions, les drains ou encore les sondes urinaires.

Des lunettes ou d'un appareil auditif, si le défunt en portait.

, si le défunt en portait. Des bijoux et des vêtements que portait la personne au moment de son décès.

Bon à savoir : Si le défunt portait un pacemaker ou une prothèse fonctionnant avec une pile, un médecin se chargera de les retirer, avant une inhumation ou une crémation

Une fois cette première étape franchie, la toilette mortuaire proprement dite consiste :

À laver soigneusement le corps entier du défunt, avec de l'eau et du savon.

À lui fermer les yeux.

À lui fermer aussi la bouche. La famille ou les soignants placent pour cela une serviette enroulée sous le menton du défunt ou utilisent une mentonnière spécifique. De son côté, le thanatopracteur procédera à la ligature des lèvres.

À boucher les orifices naturels avec du coton.

À appliquer de nouveaux pansements si des plaies sont encore visibles sur le corps.

À vêtir le défunt avec la tenue choisie par la famille.

À le coiffer selon les recommandations des proches.

À appliquer un léger maquillage si la famille le demande, un soin post-mortem effectué par un thanatopracteur.

La toilette mortuaire et les religions

Le christianisme

Les différentes familles chrétiennes, qu'il s'agisse des catholiques, des orthodoxes ou des protestants, ne considèrent pas la toilette mortuaire comme un rite religieux en soi.

Le corps est cependant béni et, à l'issue de la toilette mortuaire, des symboles religieux sont placés sur la dépouille mortelle ou à côté d'elle. Il s'agit souvent d'un chapelet, d'une croix et d'une bible.

Les personnes chargées de la toilette mortuaire croisent généralement les mains du défunt sur sa poitrine. Chez les orthodoxes, on habille les défunts en blanc.

L'islam

Pour les musulmans, la toilette mortuaire est un rituel de purification essentiel. Elle ne peut être accomplie que par des personnes du même sexe que le défunt, ou par le conjoint de celui-ci.

le corps est soigneusement lavé, plusieurs fois, puis essuyé et enveloppé d'un linceul blanc d'une seule pièce. Des prières rituelles sont récitées durant la toilette mortuaire.

À noter : L'islam interdit les soins de conservation du corps, sauf en cas de rapatriement du corps , où cette pratique est obligatoire.

Le judaïsme

Dans le judaïsme, la toilette mortuaire est également un rite religieux, dont le but, là encore, est de purifier le corps du défunt. Elle est confiée à une sorte de confrérie, la "Hevra Kaddisha".

Celle-ci désigne des personnes du même sexe que le défunt pour procéder à la toilette mortuaire. Elle consiste à débarrasser le corps de tout ce qui pourrait le souiller, comme des poussières ou des fluides corporels. On immerge ensuite le corps ou on l'asperge d'eau.

Le bouddhisme et l'hindouisme

Les bouddhistes donnent un bain rituel au mort. Puis ils le revêtent de blanc et placent des pièces d'argent dans sa bouche, afin d'assurer son passage dans l'au-delà.

Dans l'hindouisme, le corps est lavé avec de l'eau parfumée. Puis on enduit délicatement le cadavre de cendre et de feuilles de certains végétaux. Après cette toilette mortuaire, la tête du disparu est rasée et placée vers le sud.