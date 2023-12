Pourquoi faire appel à une entreprise de pompes funèbres ?

Suite à un décès, les proches doivent obligatoirement faire appel à une entreprise de pompes funèbres pour organiser les obsèques. C’est la loi en France ! En effet, ce prestataire est le seul habilité à fournir un corbillard pour transporter le corps avant et après la mise à bière, et à réaliser la mise en bière ainsi que les opérations liées à la crémation et à l’inhumation. C’est aussi auprès des pompes funèbres que la famille doit commander un cercueil. Ces prestations sont obligatoires et doivent s’afficher dans le devis de ce prestataire.

En plus de ces prestations courantes, ce type de prestataire propose également des prestations facultatives pour faciliter l’organisation des obsèques, à savoir :

La réalisation des soins de conservation et/ou des soins de présentation ;

et/ou des soins de présentation ; La fourniture d’accessoires facultatifs pour le cercueil : capiton, emblèmes (à savoir que le cercueil doit obligatoirement avoir au minimum 4 poignées de transport, une cuvette étanche et biodégradable, et une plaque d’identité) ;

capiton, emblèmes (à savoir que le cercueil doit obligatoirement avoir au minimum 4 poignées de transport, une cuvette étanche et biodégradable, et une plaque d’identité) ; L’organisation d’une cérémonie funéraire avec ou sans maître de cérémonie ;

funéraire avec ou sans maître de cérémonie ; La fourniture d’ornements funéraires : plaques, urnes, etc. ;

plaques, urnes, etc. ; La réservation et l’aménagement d’une chambre funéraire ;

; La réalisation de l’ensemble des démarches administratives après décès.

Les familles peuvent donc sélectionner par ces prestations facultatives en fonction de leur budget, leurs attentes et les derniers souhaits du défunt.

Important : Le recours à une entreprise de pompes funèbres vous permettra également de bénéficier des conseils et de l’accompagnement d’un conseiller funéraire dans toutes les étapes de l’organisation des obsèques. En effet, ce professionnel est formé pour aider les familles en deuil avec humanité, dévouement et professionnalisme.

Comment choisir une entreprise de pompes funèbres ?

Avant de choisir une entreprise de pompes funèbres, il faut vérifier l’existence d’un contrat d’assurance obsèques. Un contrat d’assurance obsèques en prestations, permet au souscripteur de financer et d’organiser ses propres funérailles à l’avance en sélectionnant une entreprise de pompes funèbres et en choisissant parmi les prestations proposées par celle-ci.

Ce qui soulage les proches de ces charges pesantes à son décès. Si le défunt n’a pas souscrit à un contrat d’assurance obsèques, toutes les décisions à prendre reviennent à sa famille.

À noter : Le démarchage pour les services funéraires sont interdits en France. La famille est libre de contacter l’entreprise de pompes funèbres de son choix.

Voici 3 conseils précieux qui pourront vous aider à choisir une entreprise de pompes funèbres :

1. Trouvez les entreprises proches de chez vous

Commencez par lister au moins trois entreprises de pompes funèbres près de chez vous. Cela vous permettra de réduire les frais de déplacement. Pour le faire, vous pouvez mener votre recherche sur Internet où vous trouverez aussi les avis laissés par les familles. Ou encore, vous rendez auprès de la mairie, d’un établissement de santé ou d’une chambre funéraire près de chez vous pour voir la liste des pompes funèbres.

2. Demandez des devis

Contactez les trois entreprises que vous avez sélectionnées et demandez-leur un devis en précisant vos besoins. Si l’entreprise vous fournit une estimation orale ou juste un chiffre approximatif, n’acceptez pas.

Important : Sachez que chaque prestataire se doit d’établir un devis gratuitement qui ne vous engage en rien (article 4 de l’arrêté du 11 janvier 1999).

3. Comparez les devis

La comparaison de plusieurs devis permet de faire jouer la concurrence et de choisir la meilleure offre avec un excellent rapport qualité/prix.

Pour procéder à la comparaison, vérifiez le prix de chaque prestation du devis. De manière générale, cette formalité comprend trois parties : la première partie est réservée aux prestations obligatoires, la deuxième partie aux prestations facultatives, et la troisième partie aux prestations réalisées pour le compte d’un tiers (c’est-à-dire les frais que l’entreprise de pompes funèbres a versé à d’autres intervenants pour le compte de la famille : taxe municipale, vacation de police et taxes, avis de décès dans la presse, officiant religieux, fleurs, etc.).

Prenez donc le temps de vérifier ces trois parties ainsi que les tarifs de chaque prestation. Choisissez ensuite le devis qui vous semble le plus adapté à vos attentes et à votre budget, et contactez l’entreprise afin d’établir un bon de commande.

Lors de votre première discussion avec le prestataire choisi, vous avez le droit de poser toutes les questions qui vous tourmentent à propos des tarifs, des différentes démarches, du convoi funéraire, du cercueil, etc. Ainsi, vous aurez aussi la possibilité de définir la qualité de la communication et d’établir une relation de confiance avec votre interlocuteur.

Quel est le tarif d’une entreprise de pompes funèbres ?

Les prix des pompes funèbres dépendent de plusieurs critères comme les prestations optionnelles sélectionnées par la famille, l’organisation d’une cérémonie funéraire (civile ou religieuse), le type d’obsèques envisagé, le type de cercueil, l’existence d’un caveau familial ou non, etc. Le tarif peut aussi varier d’une entreprise de pompes funèbres à une autre.

Pour vous donner une idée, le coût moyen de l’organisation des obsèques avec une inhumation est de 2 957 €, et avec une crémation de 3 116 € (Source : Meilleures Pompes Funèbres).