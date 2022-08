Le type d'obsèques

Certaines prestations définie dans le contrat d'assurance obsèques, discutées avec l'opérateur funéraire de votre choix, portent sur le type d'obsèques que vous souhaitez. Ainsi, il est possible d'opter pour l'inhumation ou la crémation.

Dans les deux cas, l'agent funéraire vous propose de choisir un cercueil, qui doit comporter au moins quatre poignées et présenter une certaine épaisseur. Pour le reste, c'est à vous de choisir les autres détails.

Vous devez également préciser si le cercueil sera déposé dans une tombe existante ou s'il est nécessaire d'acquérir une concession. Dans le cas de l'incinération, d'autres prestations sont prévues par le contrat.

Ainsi, vous pouvez choisir l'urne cinéraire, qui peut être personnalisée si vous le souhaitez. Par ailleurs, vous pouvez préciser la destination de l'urne. Elle peut être déposée dans une sépulture ou une case de columbarium. De même, les cendres sont, à votre demande, dispersées dans un jardin du souvenir.

Prestations concernant la dépouille mortelle

Ces prestations concernent d'abord la toilette et l'habillage du corps. Mais le corps peut aussi faire l'objet de soins particuliers. Ils ont pour but de conserver la dépouille. Ces soins de thanatopraxie sont prévus par certains contrats d'assurance obsèques en prestations.

Ils mentionnent aussi un possible rapatriement du corps. Dans ce cas, les prestations proposées prévoient généralement le financement de ce transfert du corps, dans un cercueil hermétique particulier, et une aide administrative, destinée à vous accompagner dans le règlement de diverses formalités, avec l'ambassade ou le consulat.

Une aide psychologique, ainsi que la prise en charge du voyage pour un proche, sont également prévues.

La cérémonie funèbre

Lors de votre entretien avec l'opérateur funéraire, vous pourrez également choisir les prestations concernant la cérémonie. Vous en préciserez d'abord le caractère religieux ou laïque.

Vous indiquerez aussi si vous souhaitez que des porteurs transportent le cercueil. Si vous désirez aussi la présence d'un maître de cérémonie, c'est le moment de le demander. C'est lui qui la présidera et veillera à son bon déroulement.

Vous pouvez aussi décider du contenu de cette cérémonie. Vous donnez ainsi la liste des chants et des morceaux de musique qui vont l'accompagnez, en précisant les moments où ils doivent intervenir. Choisissez aussi les textes qui seront lus.

Parmi les prestations possibles, on trouve encore le dépôt de fleurs et de couronnes près du cercueil et à d'autres endroits de la salle. Vous pouvez également en choisir la décoration.

L'assistance aux proches

Certaines prestations sont destinées à accompagner vos proches dans ce moment difficile. Il peut s'agir de les aider à accomplir certaines démarches, comme l'obtention d'un acte de décès par exemple.

Dans certains cas, l'assureur peut se charger de déclarer le décès aux organismes concernés. Si les proches s'en chargent eux-mêmes, des lettres types sont mises à leur disposition.

Une aide juridique est également prévue. Par ailleurs, si la famille et les proches du défunt sont éloignés du lieu de l'inhumation ou de la crémation, l'assurance obsèques peut prendre en charge leurs frais de déplacement et d'hébergement.

Le contrat peut également proposer un soutien psychologique. Il prend souvent la forme d'un service téléphonique d'écoute. Mais il peut aussi s'agir d'un accompagnement psychologique plus durable.

Enfin, un service d'accompagnement social peut aussi être proposé aux proches. Il leur permet de connaître les aides auxquelles ils peuvent avoir droit à la suite du décès de l'assuré.

A lire aussi :