J'ai appris avec tristesse la mort de (nom du chien). Je sais que tu étais très attaché à ce petit chien. Il est vrai qu'il était très affectueux et plus fidèle que bien des gens. Sache que je comprends et partage ta peine.

On vient de m'apprendre la mort de (nom du chat). Je mesure la perte que tu viens de subir. Ce chat si câlin ne te quittait jamais et, j'en ai été témoin bien des fois, il avait l'habitude de se blottir contre toi en ronronnant quant tu rentrais à la maison.

La mort de (nom du chien) me fait de la peine. Je sais ce qu'il représentait pour vous. On ne se rend pas toujours compte du chagrin que peut causer la perte d'un animal qui finit par faire partie de la famille.

Je suis là si tu as besoin de soutien. Reçois mes pensées les plus affectueuses.

La disparition d'un être cher est toujours une épreuve douloureuse. Or c'est bien ce qu'était (nom du chat) pour toi. Je revois la place qu'il occupait toujours devant la cheminée.

Il va nous manquer à tous, mais à toi bien plus encore. Pense à lui comme un compagnon des bons et des mauvais jours. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler. Avec toi de tout cœur.