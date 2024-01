Cher (prénom du destinataire),Je viens d'apprendre la disparition de ton cousin (son prénom). Cette nouvelle m'attriste, car je sais que vous étiez très proches. Tu me parlais souvent de celui que tu considérais plutôt comme un ami d'enfance.

Crois bien que je pense à toi dans ce moment difficile. Reçois toute ma sympathie et mes pensées émues. Et, bien sûr, je suis à ta disposition si tu as besoin de quelque chose.

Avec toute mon affection,