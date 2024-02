Cher (prénoms du destinataire),

Il te restera son souvenir, et celui des jours heureux que vous avez partagés. Puisse mon affection t'aider à supporter ce pénible moment.

J'apprends avec une grande tristesse la disparition de ton oncle. Je sais à quel point tu lui étais attaché. Bien des gens, dont je suis, l'aimaient pour sa gaieté et sa chaleur humaine.

J'ai rencontré votre tante plusieurs fois. C'était une personne chaleureuse et pleine d'attention pour les autres. Je sais qu'elle vous aimait beaucoup.

Je viens d'apprendre avec consternation le décès de votre tante. Même si les mots ne peuvent effacer le chagrin, je vous adresse, du fond du cœur, mes plus sincères condoléances.

Mon cher (prénom du destinataire),

En attendant, je t'embrasse et t'envoie mes pensées les plus affectueuses,

Cette triste nouvelle m'a fait beaucoup de peine. Je sais que tu aimais beaucoup ton oncle, et c'est ce qui m'afflige autant. Il était d'ailleurs difficile de ne pas l'apprécier.

J'apprends avec une grande tristesse la disparition de votre tante. Permettez-moi de vous adresser, avec toute ma sympathie, mes condoléances les plus sincères.

Je n'ai pas connu votre tante, mais je sais que vous l'appréciiez beaucoup. Vous me la décriviez comme une personne généreuse et pleine d'entrain. C'est ainsi que vous la verrez toujours et ce souvenir vous tiendra chaud au cœur.

C'est dans cet espoir que je vous renouvelle toute ma sympathie,