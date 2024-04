Faire son choix entre différentes sortes d'opérateurs funéraires

Pour choisir votre opérateur funéraire, il faut d'abord opter entre ;

Une société privée. Elle peut prendre diverses formes juridiques et être incluse dans un groupe plus large. Il peut aussi s'agir d'une entreprise familiale.

Des pompes funèbres municipales. Il arrive souvent que ces sociétés dépendant de la commune pratiquent des tarifs plus avantageux.

Un organisme mutualiste ou coopératif. Dans le premier cas, la société est gérée par ses adhérents, dans le second, elle prend la forme d'une coopérative, que ses membres contrôlent.

Pour exercer ses activités, une société de pompes funèbres doit recevoir une habilitation funéraire de la part de la préfecture.

Pour vous aider à choisir le type d'entreprise répondant à vos attentes, une liste des sociétés de pompes funèbres agréées par la préfecture est affichée dans les locaux des mairies, des préfectures, des chambres mortuaires, des funérariums et des crématoriums.

Vous sentir en confiance dès le début

Le décès d'un proche est toujours une épreuve difficile à surmonter. Éprouvée par ce deuil, la personne en charge de l'organisation des obsèques a besoin d'être soutenue, et d'abord par la société de pompes funèbres.

D'où l'importance du premier contact avec l'opérateur funéraire. Vous devez vous sentir en confiance dès le départ. Pour trouver un interlocuteur qui soit vraiment à votre écoute, commencez par demander leur avis à vos proches et connaissances.

Certains ont pu avoir affaire à des sociétés de pompes funèbres et s'en trouver satisfaits. Certains sites vous fournissent aussi une liste, et des commentaires, sur les principales sociétés de pompes funèbres de votre ville.

Constatez aussi de quelle manière vous êtes accueilli quand vous téléphonez. En effet, il est essentiel que, dès le début, vous soyez accompagné par un conseiller funéraire avec lequel vous vous sentez à l'aise. S'il répond à vos questions en prenant son temps et en vous donnant toutes les précisions que vous demandez, c'est bon signe.

Mais certaines sociétés abrègent leurs réponses et vous invitent à vous déplacer. À vous de voir si vous pouvez tout de même leur faire confiance.

Des réponses adaptées à vos questions

Avant de téléphoner ou de rendre visite à votre conseiller funéraire, pensez à ce que vous allez lui demander. En effet, vous devez régler un certain nombre de détails en un délai assez court.

Ce qui implique de rester organisé, malgré l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Parmi les premières questions à poser, figurent celles relatives à l'organisation des obsèques.

Il faut donc préciser le mode de sépulture choisi, inhumation ou crémation, et indiquer le lieu retenu pour la dernière demeure du défunt. De même, vous pouvez déjà vous informer sur les différents types de cercueils disponibles.

Après avoir averti le conseiller du type de cérémonie que vous souhaiteriez, demandez-lui des précisions sur la manière dont il entend l'organiser.

En fonction des réponses apportées à ces questions, vous vous ferez une idée du sérieux et de la compétence de l'opérateur funéraire.

Le coût et les prestations : des critères de choix essentiels

Vérifiez les prestations proposées

Pour connaître les prestations proposées par la société, demandez-lui un devis. Ce document détaillé doit comprendre les informations suivantes :

Les prestations obligatoires , qui comprennent notamment la fourniture d'un cercueil d'une certaine épaisseur, muni d'une garniture étanche, de quatre poignées et d'une plaque d'identification et la présence d'un véhicule agréé pour le transport du corps.

, qui comprennent notamment la fourniture d'un cercueil d'une certaine épaisseur, muni d'une garniture étanche, de quatre poignées et d'une plaque d'identification et la présence d'un véhicule agréé pour le transport du corps. Les prestations optionnelles , parmi lesquelles figurent un séjour en chambre funéraire, la présence d'un maître de cérémonie ou les soins de conservation du corps.

, parmi lesquelles figurent un séjour en chambre funéraire, la présence d'un maître de cérémonie ou les soins de conservation du corps. Les services effectués pour la famille, comme la publication d'avis de décès, le paiement de la taxe municipale, l'achat de fleurs ou d'une concession funéraire.

Faites-vous préciser les tarifs pratiqués

Rappelons que le prix moyen d'une inhumation est de 4.500 euros et celui d'une crémation de 3.500 euros. Et encore ce prix n'inclut-il pas le coût de la concession et de l'édification du monument funéraire.

Par ailleurs, les tarifs varient beaucoup en fonction des sociétés et des régions. Il faut donc bien vérifier les prix indiqués par le devis, qui peuvent comprendre le coût :

Du cercueil et de ses accessoires, comme les poignées, le capiton...

De l'urne en cas de crémation.

Du transport du corps avant la mise en bière.

Du séjour en chambre funéraire.

Du convoi funéraire : paiement des porteurs et du chauffeur...

De la cérémonie : rétribution du maître de cérémonie, présence d'un registre de condoléances...

Des soins de conservation du corps.

De diverses taxes, comme la taxe d'inhumation ou la taxe de crémation.

Du rapatriement du corps si la personne est décédée à l'étranger par exemple.

Des honoraires de la société de pompes funèbres.

N'hésitez pas à comparer les offres

Librement fixés par les sociétés de pompes funèbres, les prix des prestations funéraires sont, on l'a vu, très variables. Il est donc essentiel de comparer ces tarifs avant de choisir un opérateur funéraire.

Vous pouvez d'abord retenir deux ou trois sociétés et leur demander un devis. C'est une démarche gratuite et qui ne vous engage à rien.

Pensez aussi à prendre l'avis de vos proches, de vos voisins ou de vos collègues. Certains pourront vous donner des renseignements utiles.

Enfin, n'hésitez pas à recourir à un comparateur en ligne. Une fois sur le site, on vous demande d'abord dans quelle ville vous recherchez un opérateur funéraire et quel mode de sépulture vous choisissez.

Sur la base de ces réponses, et de quelques autres, on vous propose, en quelques minutes, une sélection des offres répondant le mieux à vos attentes.