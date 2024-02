Quelles sont les étapes à suivre pour organiser des obsèques ?

Les obsèques d’un être cher sont toujours un moment difficile à vivre. Sa famille et ses proches se doivent pourtant d’en assurer le déroulement. Pour organiser ces funérailles le mieux possible, il convient de suivre certaines étapes et d’accomplir, dans des délais plus ou moins courts, un certain nombre de démarches.