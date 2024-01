Quel est le prix d’une crémation ?

Les crémations représentaient plus de 40 % des sépultures en 2021. Les Français choisissent donc de plus en plus souvent de se faire incinérer. Mais la crémation a un coût non négligeable, qui dépend d’un certain nombre d’éléments. Selon les options choisies, il faut débourser entre 3.000 et 5.000 euros pour une crémation. Par ailleurs, les tarifs varient de façon notable entre la province et la région parisienne.