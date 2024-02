Un mode de sépulture particulier

La crémation consiste à brûler le corps du défunt, placé dans un cercueil. Elle doit se dérouler dans un délai compris entre 24 heures et six jours. Le cercueil est introduit dans un four de crémation, ou crémateur. Alimenté au gaz, il peut atteindre rapidement de très hautes températures, de l'ordre de 900 à 1.000°C.

Il faut, en moyenne, une heure et demie pour brûler le corps, sans flammes. Mais cette durée peut varier en fonction de la corpulence du défunt, de la température du four de crémation et de la nature du cercueil.

Après une éventuelle cérémonie funèbre, en hommage au défunt, la famille peut, en principe, assister à l'entrée du cercueil dans le four de crémation. Une vitre sépare ce lieu de la salle où se tiennent les proches.

Dans certains crématoriums, cependant, les images de l'entrée du cercueil dans le four de crémation sont transmises par une caméra. Dans d'autres établissements, enfin, il n'est plus possible d'assister à cette étape.

Les os se consument-ils au cours de la crémation ?

Durant la crémation, le cercueil et sa garniture ainsi que les vêtements du défunt brûlent sans tarder. C'est aussi le cas du corps, du moins dans sa plus grande partie. Les cheveux et la peau sont atteints les premiers par le feu.

Puis c'est au tour des muscles. Le reste de la dépouille mortelle, surtout composé d'eau, à 65 %, et de tissus mous, se résorbe en peu de temps. L'eau contenue dans le corps s'échappe sous forme de vapeur.

L'ensemble de la dépouille mortelle se consume donc. Mais ce n'est pas le cas des os, du moins des plus importants. Très résistants à la chaleur, même très vive, ils se disloquent, mais ne se consument pas entièrement.

Ces ossements, encore chauds, sont alors récupérés par le personnel du crématorium. Les petits os, s'il y en a, sont ensuite placés dans un broyeur, qui les réduit en fines particules. Les os plus gros sont parfois broyés manuellement, avec un outil spécifique. Ce sont les particules issues de ces diverses opérations qu'on appelle les cendres.

On laisse ces particules refroidir, puis on les verse dans l'urne qui sera remise ensuite à la famille. Elle comporte une plaque d'identité, sur laquelle sont portées des informations concernant le défunt.

Les os ne sont pas les seuls à résister à la chaleur du four. En effet, les couronnes dentaires, les vis chirurgicales ou les prothèses, souvent fabriqués en céramique ou en titane, ne brûlent pas non plus complètement. Elles sont donc récupérées et confiées à des entreprises qui les recyclent. Dans l'état actuel de la législation, la famille n'a pas le droit de réclamer ces résidus.

Quant aux prothèses fonctionnant sur piles, comme les pacemakers, elles sont retirées avant la crémation. Pour éviter tout incident, les bijoux sont également enlevés.