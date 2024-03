On n'exprime pas ses condoléances de la même façon si le défunt, ou sa famille, sont croyants ou athées. Si la personne décédée était catholique, il faut prendre en compte sa croyance en une autre vie après la mort.

Le message insiste alors sur l'espérance qui habite un catholique, et sur sa conviction que la mort n'est qu'un passage vers une autre vie.

La foi d'un chrétien, et donc d'un catholique, s'alimente à des textes que sa religion considère comme sacrés. La Bible est bien sûr le principal d'entre eux.

Dans un message de condoléances, on peut donc citer des passages de l'Ancien Testament ou des Évangiles. D'autres textes, écrits par des Pères de l'Église, des saints ou des religieux, peuvent également être mis à contribution.

Je sais que la foi que vous partagiez avec lui vous soutiendra dans cette épreuve. Soyez assuré, en tous cas, de toute ma sympathie et recevez mes pensées les plus affectueuses.

Permettez-moi de partager votre deuil et de vous présenter mes plus sincères condoléances.

On vient de m'informer de la disparition de (nom de la personne décédée). C'était une personne généreuse et pleine d'attentions pour les autres. C'est ainsi, je crois, qu'il faut s'en souvenir.

Même si la nouvelle que je viens d'apprendre m'afflige, je me dis que (nom du défunt) se trouve auprès de Dieu et a dû retrouver ses chers disparus. C'est ce que nous croyons tous, vous et moi, et cette conviction est synonyme d'espérance.

Que Dieu vous donne la force d'affronter cette épreuve. Avec toute mon affection,