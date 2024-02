Modèle de sms de condoléances 1

Je n'ose imaginer ce que tu dois ressentir après avoir perdu ta grand-mère. je sais quelle place elle occupait dans ta vie. Je n'ignore pas que les mots sont bien peu de chose en un pareil moment, mais ils te montrent au moins toute la part que je prends à ta peine. Avec toute mon affection,

Modèle 2

Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Pour l'avoir vécue moi-même, je sais ce que représente la disparition d'un grand-père. Ma famille se joint à moi pour vous exprimer, en ce pénible moment, nos sincères condoléances et nos affectueuses pensées.

Modèle 3

La nouvelle que je viens d'apprendre me fait beaucoup de peine. Alors, je n'ose imaginer la tienne. Que de bons moments nous avons passés avec (nom de la grand-mère décédée). Elle était toujours joyeuse et semblait mieux comprendre les jeunes que bien des adultes. Elle était un peu leur confidente. Quel vide elle va laisser ! Je pense très fort à toi.

Modèle 4

On vient de m'informer du décès de votre grand-père. Je ne l'ai pas connu, mais vous en parliez d'une manière telle qu'on sentait bien les sentiments que vous lui portiez. Ma femme et moi vous présentons, avec l'expression de notre sympathie, nos plus sincères condoléances.

Message 5

La nouvelle que j'apprends me bouleverse. Pas autant que toi, dont je n'ose imaginer le chagrin, mais suffisamment pour me plonger dans de sombres pensées. Ta grand-mère a toujours été si attentionnée avec moi ! Toujours un mot gentil, et cet art qu'elle avait d'écouter les confidences des autres, sans jamais sembler lassée ! Tu sais que je suis à tes côtés dans cette épreuve. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander. Avec toute mon affection,

Message 6

On vient de nous informer de la disparition de votre grand-mère. Cette nouvelle nous attriste beaucoup. Nous ne la connaissions pas, mais vous en parliez avec tant de chaleur. Permettez-nous de vous adresser, avec toute notre sympathie, nos condoléances les plus sincères.

Modèle 7

La triste nouvelle que je viens d'apprendre me cause un grand chagrin. Alors ce que tu dois ressentir, toi, je n'ose pas me le figurer. Ton grand-père, c'est un peu ton enfance, avec tant de souvenirs associés à sa généreuse présence. C'est vrai qu'il était toujours accueillant et attentif aux autres. Même si les mots sont impuissants à apaiser la douleur qu'on peut ressentir en un pareil moment, ils sont un moyen d'exprimer toute mon affection. Tu sais que je partage ta peine.

Modèle 8

la triste nouvelle vient de me parvenir. Je n'attends pas davantage pour vous exprimer, en mon nom et en celui de mon mari, toute ma sympathie. J'ai rencontré votre grand-mère une fois, elle m'a fait la meilleure impression. Si nous pouvons faire quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter.

Modèle 9

Dans l'épreuve que tu traverses, tu sais que nous pensons très fort à toi. Tout le monde appréciait ton grand-père. Il aurait été difficile de faire autrement. Tu dois te le rappeler ainsi, comme un homme généreux et plein d'entrain. Ses petits-enfants étaient sa joie. Il nous manquera à tous, et à toi et à tes frères plus encore. Nous t'embrassons et t'envoyons toute notre affection.

Modèle 10

Je viens d'apprendre que vous avez perdu votre grand-mère. Je voulais simplement vous dire que, dans ce moment si difficile, toutes mes pensées vous accompagnent. Permettez-moi de vous adresser mes plus sincères condoléances.

Modèle 11

La nouvelle qui me parvient me fait beaucoup de peine. Je sais à quel point tu tenais à ta grand-mère. Permets-moi de t'exprimer toute ma sympathie dans cette douloureuse épreuve.