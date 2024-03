Une visite de deuil

Si c'est possible, il est préférable d'annoncer un décès à un proche en allant le voir. Ce contact direct s'impose d'autant plus s'il s'agit de prévenir des membres de votre famille ou des amis proches.

Bien entendu, une telle démarche n'est possible que si les personnes concernées n'habitent pas trop loin. Quand des gens frappés par un deuil se rencontrent, il leur est plus facile de se réconforter mutuellement. C'est un moment douloureux, mais une première étape souvent nécessaire sur le long chemin du deuil.

Certes, il n'est pas toujours simple de trouver des paroles adaptées à ces pénibles circonstances. Des mots de réconfort et des gestes apaisants sont de nature à calmer un peu la peine ressentie.

Mais il n'est pas toujours facile, en un tel moment, de maîtriser des émotions qui peuvent vous envahir sans crier gare. C'est pourquoi il est préférable de se faire accompagner, si c'est possible, par une personne dont la présence puisse vous soutenir.

Prévenir d'un décès par téléphone

Mais il n'est pas toujours possible de se rendre chez un proche pour lui annoncer un décès. Si vos amis ou les membres de votre famille vivent dans une autre région, il faudra vous résoudre à utiliser le téléphone.

En effet, vous ne voulez pas attendre trop longtemps avant de les prévenir. Par ailleurs, de nombreuses dispositions sont à prendre après le décès. Vous ne pouvez donc pas vous absenter trop longtemps.

Essayez cependant de choisir votre moment. Pensez au choc que votre appel peut provoquer chez la personne que vous appelez. Assurez-vous donc qu'elle soit bien chez elle, et non au travail, avant de passer votre coup de fil. Si vous connaissez ses habitudes, évitez de l'appeler si vous pensez qu'elle est au volant de sa voiture.

Bien que l'usage du téléphone soit interdit en pareil cas, elle peut tout de même répondre. Sous le coup de l'émotion, elle peut perdre le contrôle de son véhicule et avoir un accident.

Si vous n'avez pas encore toutes les informations, notamment sur le lieu et la date des obsèques, vous pouvez rappeler ou donner ces renseignements plus tard, au moyen d'un SMS par exemple.

Une annonce faite par écrit

Si vous ne désirez pas annoncer un décès de vive voix, il est toujours possible de le faire par écrit. Pour cela, vous pouvez choisir divers moyens, dont :

Le faire-part ou la carte de décès . Ils sont généralement envoyés à l'entourage proche. Leur but est bien sûr d'annoncer le décès, mais aussi de donner certaines informations sur les funérailles.

. Ils sont généralement envoyés à l'entourage proche. Leur but est bien sûr d'annoncer le décès, mais aussi de donner certaines informations sur les funérailles. L'avis de décès . Publié dans la presse, il a pour objet d'avertir du décès les relations et les personnes moins proches, mais connues du défunt.

. Publié dans la presse, il a pour objet d'avertir du décès les relations et les personnes moins proches, mais connues du défunt. Un SMS , à réserver plutôt à des personnes proches. Il s'agira donc d'un message assez personnel, où l'on peut laisser libre cours à ses émotions, du moins dans une certaine mesure.

, à réserver plutôt à des personnes proches. Il s'agira donc d'un message assez personnel, où l'on peut laisser libre cours à ses émotions, du moins dans une certaine mesure. Un courriel. On enverra plutôt un mail à des relations, de simples connaissances ou des personnes dont on a perdu le numéro de téléphone.

On enverra plutôt un mail à des relations, de simples connaissances ou des personnes dont on a perdu le numéro de téléphone. Une annonce sur les réseaux sociaux. Elle ne pourra être faite que si vous êtes sûr que tous vos proches ont bien été informés du décès.

Comment annoncer cette nouvelle à des enfants ?

Annoncer la mort d'un être cher est toujours une démarche délicate. Mais elle l'est encore plus quand celui à qui on doit l'annoncer est un enfant. Bien entendu, on doit tenir compte d'une sensibilité qui n'est pas la même que celle d'un adulte.

Par ailleurs, on ne présentera pas les choses de la même façon s'il s'agit d'un bambin de quatre ans ou d'un enfant de douze ans. On ne peut pas s'adresser à un très jeune enfant en employant des mots tels que "mort" ou même "décès".

D'abord parce qu'ils sont sans doute trop directs. Et ensuite parce que l'enfant ne connaît pas vraiment leur signification. Il vaut donc mieux avoir recours à des expressions plus imagées, comme "il est monté au ciel" par exemple.

Quitte à devoir lui en expliquer le sens. Car la curiosité naturelle de l'enfant le poussera à poser des questions. Il faudra donc lui donner des réponses, avec tact et en prenant son temps.

Quel que soit son âge, un enfant a donc besoin d'être ménagé. Il est d'ailleurs préférable que ce soient ses parents qui lui annoncent la nouvelle. Ils sont mieux placés que quiconque pour trouver les mots les plus adaptés à cette pénible circonstance.