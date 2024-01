Quelques conseils pour rédiger un message destiné à une connaissance lointaine

Si le défunt ou le membre de sa famille auquel vous vous adressez étaient de simples relations, il convient de rédiger une lettre ou un sms de condoléances :

Sobres et concis. En effet, un message bref est plus adapté à la circonstance.

Conçus avec des mots dont le formalisme, nécessaire en pareille occasion, ne doit pas empêcher la sincérité et même un certain degré de sympathie. C'est justement ce dosage entre une forme forcément un peu solennelle, et un contenu néanmoins cordial, sinon affectueux, qui est difficile à trouver.

Qui évitent de céder à une certaine familiarité. En effet, compte tenu de la nature de vos relations, un tel épanchement serait un peu déplacé. Même si vous en avez, évitez, par exemple, d'évoquer trop longuement des souvenirs communs. La famille, qui ne vous connaît peut-être même pas, pourrait vous trouver un peu envahissant.

Évitant La manifestation d'une émotion trop vive, qui n'est pas non plus de mise dans une telle correspondance.

À noter : Vous disposez d'un délai plus long pour rédiger un message de condoléances écrit à l'occasion du décès d'une relation. Vous aurez donc plus de temps pour y réfléchir.

Quelques exemples de messages de condoléances

Premier exemple

Ayant appris la triste nouvelle du décès de votre (lien de parenté entre le destinataire et le défunt), je me permets de vous adresser mes plus sincères condoléances et toute ma sympathie.

Exemple 2

J'apprends avec tristesse la disparition de (lien de parenté). En ce pénible moment, veuillez recevoir, vous et les vôtres, mes pensées émues et l'expression de mes plus sincères condoléances.

Exemple 3

On vient de m'informer de la triste nouvelle. J'avais un peu perdu de vue votre (lien de parenté entre le défunt et le destinataire du message), mais, vous le savez peut-être, nous avons travaillé ensemble à une certaine époque. Aussi sa disparition me fait-elle de la peine. Permettez-moi de vous adresser, en cette douloureuse circonstances, mes condoléances les plus sincères.

Exemple 4

Je suis très attristé par la nouvelle de la disparition de (lien de parenté). Même si nous ne nous voyions plus depuis des années, je me souviens de (nom du défunt) comme d'une personne d'une grande gentillesse. Veuillez recevoir, avec toutes mes condoléances, l'expression de mes pensées les plus émues.

Exemple 5

Je suis très peiné d'apprendre le décès de (lien de parenté). Dans cette pénible circonstance, je me permets de vous adresser, à vous et aux vôtres, toute ma sympathie et mes plus sincères condoléances.