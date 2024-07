Qu'est-ce que l'embaumement ?

L'embaumement est un procédé qui a pour objectif de préserver le corps d'une personne décédée en retardant voire en enrayant le processus naturel de décomposition.

La technique utilise des produits chimiques spécifiques, des fluides d'embaumement. Ceux-ci sont introduits dans le corps. Cela permet de préserver également le physique du défunt et de lui redonner une apparence naturelle pour plus longtemps.

Les fluides corporels sont éliminés lors de l'embaumement, comme le sang, par exemple. On utilise d'abord l'aspiration puis on injecte les fluides d'embaumement. Ils sont composés de produits chimiques comme le formol, le méthanol et autres agents conservateurs. Les substances fixent les tissus, inhibent la croissance bactérienne et préservent la structure anatomique du corps.

Pourquoi pratiquer l'embaumement ?

En plus d'avoir un certain côté rituel, l'embaumement est aussi un besoin de prodiguer des soins de conservation au corps du défunt, des soins spécifiques visant à préserver l'intégrité du corps, tant au niveau esthétique qu'anatomique. Cela peut être lié à des croyances culturelles, religieuses ou tout simplement personnelles.

En premier lieu, l'embaumement tend à retarder la décomposition. L'apparence physique du défunt est préservée sur une plus longue période. Les proches peuvent se recueillir et rendre hommage au défunt et la dignité de ce dernier est parfaitement préservée.

De plus, l'embaumement a des motivations d'ordre sanitaire. Puisque les fluides corporels sont éliminés, cela réduit considérablement les risques de contamination dus à la prolifération des bactéries.

L'embaumement en Égypte ancienne

Le processus d'embaumement a une histoire qui remonte à l'Égypte ancienne. Bien sûr, les techniques étaient très différentes à celles que l'on utilise aujourd'hui mais le but reste le même : préserver le corps du défunt après la mort.

Pour les Égyptiens, les croyances se mêlaient aussi à l'envie de préserver le corps du mieux possible. En effet, ils pensaient que l'esprit allait revenir dans le corps après la mort et donc il leur semblait impossible de laisser un corps en mauvais état.

Pour conserver les corps, les Égyptiens couvraient les organes d'un produit chimique de séchage qui s'appelait le « natron » puis ils étaient enveloppés dans des draps de lin.

L'embaumement « moderne »

Aujourd'hui, l'embaumement se fait donc grâce à des injections de produits chimiques dans le sang pour préserver l'aspect du corps. On utilise le formol et l'éthanol pour l'embaumement et maintenir le corps pendant une courte période. Si le corps doit être préservé pour plus longtemps, alors il faudra utiliser une solution qui se compose presque essentiellement de formaldéhyde.

L'embaumement moderne ou thanatopraxie est né lors de la Guerre de Sécession. De nombreux soldats sont morts loin de leurs familles. Ces dernières souhaitaient un enterrement avec cercueil ouvert pour que les proches puissent voir la personne décédée une dernière fois.

Préparer le corps pour l'embaumement

Une fois les fluides injectés dans le corps, il est maintenant temps de passer à la partie « cosmétique » de l'embaumement. Avant tout, le corps est lavé à l'aide d'une solution désinfectante. Puis les parties du corps sont massées et manipulées afin de limiter la rigidité cadavérique soit le raidissement des muscles et des articulations.

Tout le poil du visage est rasé, sauf si la personne défunte avait une barbe de son vivant.

Les étapes de l'embaumement

Il y a plusieurs étapes dans l'embaumement moderne.

Tout d'abord, le thanatopracteur doit vérifier les documents légaux comme le constat du décès. Il faut aussi commencer la préparation du lieu où se fera l'embaumement. Les normes éthiques et légales doivent impérativement être respectées.

Le processus d'embaumement repose entièrement sur l'injection des fluides spéciaux à l'intérieur du corps. Les fluides sont composés d'agents conservateurs comme le formol qui agissent pour ralentir la décomposition des tissus.

Le thanatopracteur utilise une méthode d'injection précise pour être sûr que les fluides atteindront toutes les parties du corps. Les fluides sont injectés directement dans les vaisseaux sanguins puis envoyés dans le corps avec un type de pompe mécanique. Les organes internes sont remplis d'un fluide d'embaumement.

Les yeux sont également fermés à l'aide d'une colle spécialement faite pour la peau. La bouche est aussi fermée et la mâchoire inférieure est fixée à l'aide d'une couture. Le fil est alors enfilé dans la mâchoire inférieure, en-dessous de la gencive.

Les produits chimiques sont injectés sous la peau à chaque fois que le thanatopracteur le juge nécessaire. Il peut y avoir une étape finale si le corps présente des zones blessées.

Une fois que tous les fluides ont été injectés et que le corps a retrouvé un aspect naturel vient l'étape du nettoyage du corps. Le thanatopracteur nettoie les excès de fluides et tout autre substance qui résulteraient du processus d'embaumement.

Une fois que l'embaumement est terminé, le corps est préparé pour être mis dans son cercueil. Le défunt est habillé comme le voulait la famille. Le thanatopracteur fait en sorte que tout soit parfait pour assurer au défunt une présentation respectueuse et décente.