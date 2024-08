Quelles sont les démarches obligatoires ?

Si vous souhaitez garder le corps du défunt à son domicile ou encore au domicile de l'un des membres de sa famille, il y a quelques démarches obligatoires dans le cadre du décès qui doivent être mises en place.

Si le décès a eu lieu au domicile du défunt, alors il n'y aura pas besoin de le transporter. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors transporter le corps. Ainsi, le transport doit être réalisé dans les 24 heures qui suivent le décès (ou bien 48 heures si les soins de thanatopraxie ont été effectués par le thanatopracteur).

Le transfert se fait à visage découvert, puisque aucune mise en bière n'a été faite. De plus, il faut également qu'il n'y ait pas besoin d'envoyer le corps à l'institut médico-légal.

C'est l'opérateur funéraire qui se charge des modalités de transport.

Quelles sont les conditions requises pour garder un corps à domicile ?

Les salons des chambres funéraires sont des lieux spécialement conçus pour accueillir des défunts. Ils sont parfaitement aérés, climatisés et isolés. Les funérariums participent à l'élimination, invisible, des facteurs de dégénérescence des corps.

À domicile, cela peut donc être plus compliqué à gérer. Pour que cela fonctionne, les soins de conservation doivent avoir été réalisés et le thanatopracteur doit expliquer à la famille les diverses précautions d'usage. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas eu de thanatopraxie et que ce soit l'équipe qui livrera la table réfrigérée qui s'en occupe.

Les précautions à prendre

Pour pouvoir conserver un corps à domicile, il faudra prendre plusieurs précautions et mettre en place certaines opérations.

Si la personne est décédée dans un établissement de soin, c'est le personnel qui se charge de la toilette mortuaire (les infirmières ou les aide-soignantes). Lorsque le décès a lieu à domicile, il faudra alors faire appel aux services de personnes professionnelles ou bien encore le faire vous-même.

Si c'est plus rare ainsi, la toilette, la coiffure et le maquillage ne demandent pas de compétences particulières et vous pouvez parfaitement vous en charger.

Les soins de conservation doivent, eux, être réalisés par un professionnel. On peut utiliser l'une des techniques suivantes :

la conservation par le froid : rampes, lit réfrigéré, glace carbonique, tout ce matériel peut être commandé et transporté à domicile. Comptez environ 40€ par jour pour la location,

: rampes, lit réfrigéré, glace carbonique, tout ce matériel peut être commandé et transporté à domicile. Comptez environ 40€ par jour pour la location, le traitement chimique : il est obligatoirement réalisé par un thanatopracteur. Il faudra donc transporter le corps vers un funérarium le temps que cela soit fait. Si le défunt est décédé à son domicile, alors les soins peuvent être effectués sur place.

Si les soins par traitement chimique sont réalisés à domicile, il faut que celui-ci soit configuré dans ce but, de manière à assurer la sécurité du personnel mais aussi celle des proches. Ils doivent être effectués dans les 36 heures suivant le décès. Certaines circonstances exceptionnelles peuvent prolonger le délai de 12 heures.

Les soins sont réalisés par un professionnel après que le maire de la commune ait donné son accord. Il faut qu'un représentant des forces de l'ordre soit présent pendant l'opération, comme le précise l'article R.2213-2-2 du Code des collectivités territoriales.

Si le défunt repose sur son lit, il faudra mettre une alèse ou une toile étanche. En effet malgré les soins de thanatopraxie, le corps peut laisser des contaminants ou perdre des fluides... Il faut veiller à surélever la tête du défunt pour éviter que les fluides stomacaux ne remontent et n'exercent une pression sur le bouchon trachéal.

Il faudra que la pièce soit dans la pénombre car les UV accélèrent la dégradation du corps. De même, il faut éviter tout apport de chaleur. Si la veille a lieu en été, il faudra choisir la pièce la plus fraîche possible.

En hiver, n'hésitez pas à couper le chauffage. Il faudra aussi garder la porte de la pièce fermée le plus possible. Cela évitera les échanges thermiques et les courants d'air.

N'ouvrez pas la fenêtre de la pièce où se trouve le corps. C'est l'un des premiers réflexes de la famille qui veulent rafraîchir la pièce. On vous recommande donc de bien fermer les volets de la chambre, la fenêtre et la porte. Si la température est basse, vous pouvez allumer des bougies pour que le taux d'oxygène de la pièce baisse le plus possible.

À savoir : Il faut que la maison mais aussi l'espace dédié à la veillée du corps soient facilement accessibles pour les visiteurs et pour le cercueil.

Organiser la veillée du corps à domicile

Il est donc possible d'exposer le corps de la personne décédée à domicile mais seulement si certaines règles sont respectées.

Vous pouvez décorer la pièce où va reposer le mort mais il faut rester sobre et garder la pièce dans une semi-obscurité.

Il est possible d'exposer le corps jusqu'à la fermeture du cercueil. Le corps est alors posé sur un lit réfrigérant ou bien maintenu au frais par de la glace ou de la neige carbonique. Il est aussi possible de le placer dans son cercueil, ouvert ou fermé.

La famille ou le conjoint de la personne décédée doit être là pour accueillir les visiteurs et les guider vers la chambre où se trouve le défunt. L'idéal serait qu'une autre pièce soit réservée à la famille et aux visiteurs. Vous pouvez ajouter un livre ou un autre moyen pour que les visiteurs laissent un mot.

La loi Santé et l'encadrement des soins funéraires à domicile

L'article 52 de la loi Santé a pour objectif d'encadrer au mieux les soins de conservation du corps à domicile. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, voulait interdire les soins de conservation funéraire au domicile des familles. La proposition a été revue et aujourd'hui, on a une régulation plutôt qu'une interdiction complète.

Depuis la mise en place de la loi, les soins funéraires à domicile doivent respecter des conditions et des normes particulières. Il faut aussi qu'ils soient réalisés dans de bonnes conditions. Le corps peut dont recevoir des soins à domicile mais ils doivent être réalisés dans un espace dédié et adapté. Il faut aussi qu'ils respectent les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Cela a pour but d'assurer la qualité des soins funéraires et de permettre aux familles d'organiser des rituels à domicile. Cela peut inclure des coûts supplémentaires et une logistique plus complexe.

C'est une situation en constante évolution qui devrait connaître d'autres développements dans le futur.