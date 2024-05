Quelles sont les formalités à accomplir ?

Après le décès, la famille doit contacter une entreprise de pompes funèbres, qui se chargera de la plupart des formalités nécessaires. Si le défunt avait souscrit un contrat d'assurance obsèques en prestations, qui prévoit le financement et l'organisation des funérailles, il avait déjà choisi un opérateur funéraire, qui organisera les obsèques en fonction des souhaits exprimés par le souscripteur.

À lire également : Quelles sont les obligations et limites des sociétés de pompes funèbres ?

La crémation, qui doit intervenir dans une période comprise entre 1 et 6 jours après le décès, ne peut se dérouler sans que certaines démarches aient été accomplies :

Un proche du défunt ou l'opérateur funéraire chargé d'organiser les obsèques doit d'abord déclarer le décès auprès des services municipaux concernés.

La société de pompes funèbres choisie doit ensuite solliciter une autorisation de crémation . Elle est demandée à la mairie du lieu de décès, à celle du lieu de mise en bière, si le corps doit être transporté, ou encore à celle où doit se dérouler la crémation si le décès a eu lieu à l'étranger. L'opérateur funéraire doit fournir un document écrit, indiquant la volonté expresse du défunt d'être crématisé ou, à défaut, une demande en ce sens de la personne chargée d'organiser les obsèques. La présentation du certificat de décès, délivré par le médecin qui l'a constaté, est également nécessaire à l'accomplissement de cette démarche.

. Elle est demandée à la mairie du lieu de décès, à celle du lieu de mise en bière, si le corps doit être transporté, ou encore à celle où doit se dérouler la crémation si le décès a eu lieu à l'étranger. L'opérateur funéraire doit fournir un document écrit, indiquant la volonté expresse du défunt d'être crématisé ou, à défaut, une demande en ce sens de la personne chargée d'organiser les obsèques. La présentation du certificat de décès, délivré par le médecin qui l'a constaté, est également nécessaire à l'accomplissement de cette démarche. Si le décès s'est produit dans une commune différente de celle où a lieu la mise en bière, une déclaration de transport est fournie par la mairie du lieu où est intervenu le décès. Une copie est adressée à la marie du lieu de crémation.

Une copie est adressée à la marie du lieu de crémation. Avant de procéder à la mise en bière, le médecin retire, si besoin est, certains éléments, comme un pacemaker, incompatibles avec le processus de crémation.

Le personnel de l'entreprise de pompes funèbres procède ensuite à la fermeture du cercueil, dans lequel doit reposer le défunt.

Les scellés sont alors apposés sur le cercueil , par un représentant de l'État ou par l'opérateur funéraire. Ce qui permet de garantir que le cercueil n'est pas ouvert.

, par un représentant de l'État ou par l'opérateur funéraire. Ce qui permet de garantir que le cercueil n'est pas ouvert. La famille ou l'opérateur funéraire contactent le crématorium pour programmer la cérémonie d'hommage et la crémation.

À noter : Si le décès est intervenu dans des conditions violentes ou suspectes, ou si la responsabilité d'un tiers peut être incriminée, en bref si un obstacle médico-légal est constaté, l'autorisation de crémation sera donnée par la justice.

Préparer la cérémonie d'adieu

La crémation proprement est souvent précédée d'une cérémonie d'hommage, qui dure environ une demi-heure. Dans ce cas, elle a lieu dans une salle du crématorium conçue à cet usage.

Cette salle doit être louée à l'avance. La cérémonie, qui doit être organisée selon les vœux de la personne décédée, se déroule de la façon suivante :

Il peut s'agir d'une cérémonie civile ou religieuse.

Une cérémonie civile peut être présidée par une personne dont c'est le rôle. La cérémonie religieuse est conduite par un officiant religieux ou un laïc habilité à cette tâche, et prend la forme d'une bénédiction s'il s'agit d'une cérémonie chrétienne.

La cérémonie religieuse est conduite par un officiant religieux ou un laïc habilité à cette tâche, et prend la forme d'une bénédiction s'il s'agit d'une cérémonie chrétienne. Durant la cérémonie, des textes, sélectionnés par le disparu ou la famille, peuvent être lus. Une évocation de la personne décédée, par ses proches et ses amis, est également prévue. Il arrive aussi que des morceaux musicaux, appréciés du défunt, soient diffusés ou que des photographies soient visionnées.

Une évocation de la personne décédée, par ses proches et ses amis, est également prévue. Il arrive aussi que des morceaux musicaux, appréciés du défunt, soient diffusés ou que des photographies soient visionnées. Au terme de la cérémonie, chacun est invité à rendre un dernier hommage au défunt. Pour lui dire un dernier adieu, il touche le cercueil ou dépose une fleur sur la bière, tout en marquant un temps de recueillement.

Pour lui dire un dernier adieu, il touche le cercueil ou dépose une fleur sur la bière, tout en marquant un temps de recueillement. Les personnes qui le souhaitent peuvent inscrire un mot sur le registre de condoléances prévu à cet effet.

L'entreprise de pompes funèbres peut charger un conseiller funéraire de faire des suggestions sur la préparation de la cérémonie et d'accompagner la famille dans toutes ses étapes.

Comment se passe la crémation ?

La cérémonie terminée, le cercueil est placé dans le four de crémation, chauffé à une très haute température. Dans de nombreux crématoriums, la famille et les proches, s'ils le souhaitent, peuvent assister à ce début de la crémation, en regardant par une vitre ou en suivant cette étape sur un écran.

Durant la crémation, dont la durée moyenne est d'une heure et demie, le cercueil et les tissus sont brûlés et s'évaporent en gaz et en particules fines. Les os sont broyés et réduits en cendres. Celles-ci sont recueillies dans l'urne choisie, qui est remise à la famille.