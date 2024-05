Comment choisir un contrat d’assurance obsèques ?

Le coût des obsèques est loin d’être négligeable. Il faut compter, en moyenne, 3 500 euros pour une crémation et 4 500 euros pour une inhumation. Si le défunt n’a pas de quoi les payer, c’est à la famille d’assumer le financement des funérailles. C’est pour leur épargner toute préoccupation financière, mais aussi, parfois, pour les débarrasser de tout souci lié à l’organisation des funérailles, que certaines personnes souscrivent un contrat d’assurance obsèques. Voici quelques conseils pour choisir votre contrat en toute connaissance de cause et éviter certaines pièges.