Pourquoi adresser ses condoléances au moyen d'un sms ?

Certains peuvent penser que, par sa nature et son usage quotidien, le sms ne convient guère à l'expression de condoléances. Et pourtant, il semble approprié dans le cas où :

Vous ne voulez pas déranger la personne concernée, car il est trop tôt ou vous pensez qu'elle est encore sous le coup d'une émotion trop vive. Vous pouvez d'ailleurs indiquer, dans votre sms, que vous l'appellerez plus tard.

Le défunt était une relation ou une simple connaissance.

Vous communiquez habituellement de cette façon avec la personne qui reçoit les condoléances.

Comment doit se présenter le sms ?

La forme même du sms dépend en grande partie de la personne à laquelle vous l'adressez. En effet :

Le texte sera bref et simple s'il est écrit à l'occasion du décès d'une simple connaissance.

Le sms sera plus long et plus personnel si vous étiez proche du défunt. Vous pourrez y rappeler, par exemple, les bons moments passés avec lui. Il est également possible d'ajouter une photo de la personne décédée.

Quelques exemples de sms de condoléances

Sms adressés à la famille d'un ami décédé

"J'ai appris avec une grande tristesse la disparition de (prénom du défunt). Je n'ose imaginer quelle peine doit être la vôtre. La mienne est bien vive aussi, car vous savez à quel point nous étions liés. Mes affectueuses pensées vous accompagnent en ce moment difficile."

"On vient de m'informer du décès de (prénom du défunt). Je suis d'autant plus peiné par cette nouvelle qu'il semblait s'être bien remis de sa dernière maladie. Ce que je veux garder à l'esprit, maintenant qu'il n'est plus là, ce sont tous les bons moments passés ensemble. Permettez-moi de vous présenter, dans ces pénibles circonstances, mes plus sincères condoléances."

"Ce que je viens d'apprendre m'afflige profondément. Moins que vous, bien sûr, dont le chagrin est à la mesure de l'amour que vous portiez à (prénom du défunt). Si je puis faire quoi que ce soit pour vous soutenir en un pareil moment, n'hésitez pas à me le demander. Je suis avec vous par la pensée. Avec toute mon affection."

"Cette triste nouvelle m'a causé beaucoup de peine. (Prénom du défunt) me manquera beaucoup. Je me permets, en ce pénible moment, de m'associer à votre chagrin et de vous faire part de toute ma sympathie."

Sms envoyés aux proches d'un collègue ou d'une connaissance décédés

"Je viens d'apprendre, avec beaucoup de tristesse, le décès de (prénom ou nom de la personne décédée). Je garderai le souvenir d'une personne attachante et toujours attentive aux autres. Permettez-moi de vous assurer de toute ma sympathie."

"Je suis consterné d'apprendre le décès de (nom du défunt). Dépassant le cadre professionnel, nos relations étaient devenues amicales. Aussi suis-je très touché par cette nouvelle. Permettez-moi de m'associer à votre deuil et de vous présenter mes sincères condoléances."

"J'ai appris la disparition de (nom du défunt). Je partage votre peine et, en ce pénible moment, je vous assure de toute ma sympathie."

"La nouvelle du décès de (nom de la personne décédée) m'a beaucoup affecté. C'était quelqu'un de très humain, toujours prêt à rendre service. C'est en tous cas le souvenir que je garderai d'elle. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances."