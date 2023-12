Le type de cercueil

Le prix moyen d'un cercueil dépend d'abord du type de bière choisi. En effet :

Un cercueil parisien, composé de 6 côtés verticaux et d'un couvercle plat, est relativement bon marché. En effet, ce cercueil classique coûte, selon la matière utilisée, et notamment l'essence de bois, entre 300 euros et plus de 1.000 euros.

composé de 6 côtés verticaux et d'un couvercle plat, est relativement bon marché. En effet, ce cercueil classique coûte, selon la matière utilisée, et notamment l'essence de bois, entre 300 euros et plus de 1.000 euros. Un cercueil lyonnais , qui comprend quatre côtés et un couvercle en pente douce, est plus onéreux. Le prix de ce cercueil, un peu moins répandu en France, peut en effet varier de 500 à plus de 2.000 euros.

, qui comprend quatre côtés et un couvercle en pente douce, est plus onéreux. Le prix de ce cercueil, un peu moins répandu en France, peut en effet varier de 500 à plus de 2.000 euros. Le prix de base d'un cercueil "tombeau", qui se distingue par son couvercle surélevé, est d'environ 500 euros. Mais les modèles haut-de-gamme peuvent coûter entre 2.000 et 5.000 euros.

qui se distingue par son couvercle surélevé, est d'environ 500 euros. Mais les modèles haut-de-gamme peuvent coûter entre 2.000 et 5.000 euros. Le cercueil américain, dont la forme évoque celle d'un coffre, est le plus onéreux de tous. Assez peu connu en France, il se signale par la possibilité d'ouvrir à demi le couvercle, de manière à montrer en partie le corps du défunt. Ce cercueil prestigieux peut coûter de 3.000 à 8.000 euros.

Un coût dépendant en partie de la matière utilisée

La matière utilisée pour confectionner le cercueil conditionne en grande partie son prix. Celle à laquelle ont le plus recours les fabricants est le bois.

Il faut d'abord indiquer que les cercueils destinés à l'inhumation sont fabriqués dans des essences de bois plus dures, comme le sapin ou le chêne, alors que des essences plus tendres, comme le pin ou le peuplier, sont plutôt réservées aux cercueils devant être incinérés.

Le prix dépend donc, pour une bonne part, de l'essence de bois choisie. On peut ainsi, en reprenant les données du site meilleures-pompes-funebres.com, établir le classement suivant :

Le sapin est l'essence de bois le moins cher, avec un coût moyen de 802 euros .

. Un cercueil en peuplier coûtera 1047 euros en moyenne .

. Le pin vient en 3e position, avec un coût moyen de 1.079 euros pour le cercueil.

pour le cercueil. Le prix moyen d'un cercueil en chêne sera de 1.676 euros .

. Un cercueil en noyer reviendra, en moyenne, à 2.682 euros .

. Un cercueil en frêne coûtera un peu plus cher : 2.993 euros en moyenne .

. L'essence de bois la plus onéreuse est l'acajou. En moyenne, un cercueil en acajou coûtera 3.096 euros.

Mais les cercueils sont fabriqués avec d'autres matériaux. Ainsi, le cercueil en carton, léger et respectueux de l'environnement, est souvent choisi aujourd'hui. Et il l'est aussi du fait de son prix. En effet, toujours selon le même site, un cercueil en carton coûte 300 euros en moyenne.

Un coût qui varie aussi selon les équipements et finitions supplémentaires

Des équipements obligatoires

Certains équipements sont obligatoires, comme les poignées de transport du cercueil ou la plaque d'identité, sur laquelle sont indiqués les nom et prénom du défunt, ainsi que ses dates de naissance et de décès. Mais le prix de ces accessoires varie en fonction du modèle choisi.

Concernant les poignées de cercueil, il existe des modèles en fonte, en bronze, en laiton ou même en bois. Les formes sont variées, ainsi que les finitions. Le vieux bronze est très demandé, mais un autre revêtement, sous forme d'or brillant, donne un aspect plus prestigieux au cercueil.

De même, les poignées peuvent être lisses ou incrustées de motifs divers, qui prennent la forme de volutes, de stries, d'arabesques ou encore d'entrelacs.

Autre élément qui peut faire varier le prix du cercueil : la plaque d'identité. En effet :

Elle peut être conçue dans des matériaux divers, comme le métal, le bois ou même le plastique.

Elle revêt des formes diverses, carrée, ronde ou rectangulaire, avec parfois des bouts arrondis.

En fonction de ces divers éléments, le prix de la plaque d'identité apposée sur le cercueil peut aller de 20 euros à plus de 50 euros.

Dans certains cas, le cercueil doit être rendu hermétique, par l'ajout, sur la première partie, en bois, d'une enveloppe métallique, le plus souvent en zinc, et parfois en aluminium.

Cette fermeture étanche doit empêcher la fuite des fluides corporels provenant du corps du défunt. Elle est notamment exigée en cas de rapatriement du corps de l'étranger, de décès dû à une maladie contagieuse ou de conservation du cercueil durant plus de six jours au domicile familial ou dans une église par exemple. Du fait de sa conception, ce type de cercueil est naturellement plus coûteux.

Le choix d'autres accessoires

D'autres accessoires ne sont pas obligatoires, mais la famille peut souhaiter qu'ils soient intégrés au cercueil. C'est notamment le cas du capiton. C'est une sorte de rembourrage, qui se compose d'un matelas, sur lequel va reposer le corps, d'un oreiller, d'une couverture, qui cache en partie la dépouille et d'un tour de cercueil, posé sur les bords intérieurs de la bière.

En fonction de la matière retenue, qui n'est plus seulement le satin, mais aussi d'autres tissus, comme le lin, le coton ou la soie, et de la densité choisie, le prix du capiton funéraire débute à 50 euros.

Des options de personnalisation

Enfin, le prix du cercueil peut dépendre de la manière dont il est personnalisé. En effet, il est possible :

De faire peindre le cercueil en blanc ou en bleu , notamment pour y inscrire des messages d'hommage au défunt.

, notamment pour y inscrire des messages d'hommage au défunt. D'apposer, grâce à une méthode spécifique, des photos sur le cercueil. Il peut aussi s'agir d'un dessin.

Il peut aussi s'agir d'un dessin. D'ajouter des rubans ou des volants sur les rebords extérieurs du cercueil.

À noter : Le cercueil en ardoise se prête plus qu'un autre à l'inscription de messages provenant des proches du défunt.