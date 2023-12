Les caractéristiques du cercueil lyonnais

Le cercueil lyonnais est moins répandu que le cercueil parisien ou les modèles "tombeau" ou "demi-tombeau". Composé de quatre côtés, le cercueil lyonnais a une forme globalement rectangulaire, mais avec un évasement vers le bas, ce qui lui vaut aussi le nom de cercueil "trapézoïdal".

Contrairement au cercueil parisien, il n'est pas muni d'un couvercle plat. En effet, celui-ci, un peu rehaussé, est en pente douce. Le cercueil lyonnais n'a pas non plus d'épaulements.

Il est fabriqué en bois, les essences les plus utilisées étant le pin et le chêne. Mais on peut aussi trouver des cercueils lyonnais en acajou.

Ce type de cercueil doit, comme les autres modèles, respecter des normes précises. En effet :

Il doit avoir une épaisseur d'au moins 22 mm si le cercueil est destiné à une inhumation et d'au moins 18 mm s'il s'agit d'une crémation.

Ce cercueil doit être muni d'au moins quatre poignées de transport.

On doit aussi trouver une plaque d'identité sur le cercueil, où sont consignés les nom et prénom du défunt, ainsi que ses dates de naissance et de décès.

Une cuvette étanche, conçue dans un matériau biodégradable, doit être aménagée dans le cercueil.

Ce cercueil doit être entièrement composé de matériaux combustibles s'il est destiné à une incinération.

Combien coûte un cercueil lyonnais ?

Dans l'ensemble, les cercueils lyonnais, dont la forme est moins simple, coûtent un peu plus cher que les cercueils parisiens.

Leur prix dépend d'abord du matériau utilisé. Ainsi, un cercueil en pin sera beaucoup plus économique qu'un cercueil en acajou. Le prix est également fonction des dimensions du cercueil et des diverses finitions qui peuvent s'ajouter.

Compte tenu de ces éléments, le prix moyen d'un cercueil lyonnais varie entre 500 et 2.000 euros.

Les différentes formes de cercueils

Le cercueil lyonnais n'est pas le seul modèle de cercueil disponible. Il en existe en effet plusieurs autres.

Le cercueil parisien

Le cercueil parisien est l'un des plus utilisés en France. C'est en quelque sorte le modèle le plus classique. Il se présente sous la forme d'un losange, avec un couvercle plat.

Souvent confectionné en pin, c'est un modèle relativement bon marché. Mais il peut être fabriqué dans des essences plus prestigieuses, comme le chêne ou même l'acajou.

Le cercueil tombeau

Ce cercueil est également très répandu en France. À première vue, il ressemble beaucoup au cercueil parisien, car il a, comme lui, une forme de losange.

La différence essentielle provient du couvercle, qui est surélevé. On peut alors y sculpter des moulures ou y ajouter d'autres finitions, selon les demandes des familles. Ces cercueils plus travaillés sont souvent plus onéreux.

Le cercueil américain

Comme son nom le laisse supposer, ce type de cercueil est le plus utilisé aux États-Unis. Il s'agit d'un cercueil rectangulaire, une forme qui lui vaut son autre nom de cercueil "coffre". Il possède également un couvercle arrondi, qui lui confère une certaine allure. Cet aspect quelque peu prestigieux explique le coût assez élevé du cercueil américain.

Ce qui caractérise peut-être le plus ce type de cercueil, c'est la possibilité d'ouvrir le couvercle à moitié, de manière à présenter aux regards la partie supérieure du corps de la personne décédée. Certains modèles sont d'ailleurs pourvus d'une vitre, qui laisse apparaître le visage du défunt.

Souvent conçu en chêne, ce cercueil est disponible en plusieurs coloris. On peut ainsi choisir une teinte claire ou foncée, ou une finition acajou par exemple.

Le cercueil en carton

Il existe aujourd'hui un nouveau type de cercueil, composé généralement de carton ondulé recouvert de tissu. Ce cercueil, de forme rectangulaire, est l'option la moins coûteuse.

Plus facilement recyclable, il représente aussi une solution plus écologique.

Les autres formes de cercueils

En plus de ces modèles traditionnels, on trouve aujourd'hui des cercueils personnalisables. En effet, la famille peut :

Choisir la couleur du cercueil.

Opter pour des ornements funéraires un peu différents, avec des poignées d'un autre modèle par exemple.

Varier l'habillage de tissu du cercueil ou le rehausser de dessins ou de moulures.

Par ailleurs, les fabricants emploient de plus en plus des matières encore plus écologiques que le carton pour confectionner leurs cercueils. Certains sont conçus avec du bambou, ou même de la laine. Ainsi, ils se décomposent rapidement dans le sol, et de manière naturelle.