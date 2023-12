Les caractéristiques du cercueil parisien

Le cercueil parisien est l'un des plus répandus. Il est composé de six côtés et comprend un couvercle plat. Il est le plus souvent fabriqué en bois. Les essences utilisées sont variées.

On peut en effet trouver des cercueils parisiens en pin, en sapin ou en chêne, mais aussi en frêne ou même en acajou. Mais d'autres matières sont utilisées aujourd'hui pour la confection de ce type de cercueil.

En effet, on trouve désormais des cercueils parisiens en carton, une matière à la fois économique et respectueuse de l'environnement. Il existe même des cercueils en ardoise, une matière qui se prête mieux que d'autres à la personnalisation de la bière.

Comme tout type de cercueil, le cercueil parisien doit être conforme à la législation. Elle lui impose en effet :

Des conditions d'étanchéité et de solidité suffisantes , tant pour le cercueil lui-même que pour sa garniture intérieure.

, tant pour le cercueil lui-même que pour sa garniture intérieure. Des normes précises en matière d'épaisseur , qui ne doit pas dépasser 18 mm en cas de crémation et 22 mm en cas d'inhumation.

, qui ne doit pas dépasser 18 mm en cas de crémation et 22 mm en cas d'inhumation. La présence, dans le cercueil, d'une cuvette étanche . Elle doit être biodégradable si le cercueil est enterré et combustible s'il est incinéré.

. Elle doit être biodégradable si le cercueil est enterré et combustible s'il est incinéré. La fabrication avec des matériaux combustibles d'un cercueil destiné à la crémation.

d'un cercueil destiné à la crémation. Une fermeture hermétique, au moyen d'une enveloppe métallique interne, notamment si le corps est rapatrié ou si la personne était atteinte d'une maladie contagieuse au moment du décès.

Si le cercueil respecte l'ensemble de ces dispositions, il reçoit un agrément de la part du ministère compétent.

Combien coûte un cercueil parisien ?

Comme pour les autres types de cercueils, le prix du cercueil parisien dépend d'un certain nombre d'éléments. Il est ainsi largement fonction du matériau avec lequel il est fabriqué.

Si c'est un cercueil en bois, le coût variera en fonction de l'essence choisie. Ainsi, un cercueil parisien en pin sera meilleur marché qu'un cercueil en chêne, lui-même moins coûteux qu'un cercueil en acajou.

Les finitions du cercueil influent aussi sur son prix. Ainsi, un cercueil ouvragé, orné de moulures ou de sculptures, sera plus cher qu'une bière dépourvue de décorations. De même, le modèle choisi pour les poignées de transport ou la plaque d'identité, où sont inscrits les nom et prénom du défunt, ainsi que ses dates de naissance et de décès, peuvent faire varier le prix du cercueil.

C'est aussi le cas du capiton, une garniture non obligatoire, sur laquelle repose le corps. En fonction de ces différents paramètres, le site meilleures-pompes-funebres.com évalue à 300 euros, en moyenne, le coût d'un cercueil parisien en pin, à 500 euros celui d'un cercueil en chêne et à plus de 1.000 euros le prix d'un cercueil en acajou.

Les différentes formes de cercueils

Le cercueil parisien n'est pas le seul utilisé. En effet, il existe d'autres sortes de cercueils :

Le cercueil lyonnais , un peu moins répandu que le cercueil parisien ou le cercueil tombeau. Il a une forme rectangulaire, altérée cependant du fait d'un léger évasement à l'une des extrémités. Il n'a donc que quatre côtés et pas d'épaulement. Contrairement au cercueil parisien, il possède un couvercle en pente et légèrement rehaussé.

, un peu moins répandu que le cercueil parisien ou le cercueil tombeau. Il a une forme rectangulaire, altérée cependant du fait d'un léger évasement à l'une des extrémités. Il n'a donc que quatre côtés et pas d'épaulement. Contrairement au cercueil parisien, il possède un couvercle en pente et légèrement rehaussé. Le cercueil tombeau ressemble, par sa forme, au cercueil parisien. Ce qui l'en distingue surtout, c'est le couvercle. En effet, il n'est pas plat, mais surélevé, ce qui permet d'ouvrager davantage cette partie du cercueil. Plus travaillé, le cercueil tombeau est donc plus onéreux.

ressemble, par sa forme, au cercueil parisien. Ce qui l'en distingue surtout, c'est le couvercle. En effet, il n'est pas plat, mais surélevé, ce qui permet d'ouvrager davantage cette partie du cercueil. Plus travaillé, le cercueil tombeau est donc plus onéreux. Le cercueil américain qui, comme son nom l'indique, est surtout utilisé aux États-Unis. Il a une forme rectangulaire, assez massive, qui lui a valu son autre nom de "cercueil coffre". La particularité du cercueil américain, plus coûteux que les autres, c'est la possibilité d'en ouvrir à demi le couvercle, afin de découvrir la partie supérieure du corps. Si on le trouve assez peu en France, c'est précisément parce que la législation impose la fermeture du cercueil durant les rites d'inhumation.

Il est à noter que le choix des familles, en matière de cercueils, tend à s'élargir. En effet :

L'éventail des matières disponibles est plus étendu . On trouve désormais des cercueils en carton, en métal, en tissu et même en plastique.

. On trouve désormais des cercueils en carton, en métal, en tissu et même en plastique. Les options de personnalisation sont plus nombreuses. Ainsi, des photos et des messages peuvent être placés à l'intérieur de la bière ou sur une plaque spécifique, attachée au cercueil. On peut aussi les fixer sur un film disposé sur la surface du cercueil. Enfin, le cercueil peut être verni ou peint dans diverses couleurs.