Modèles de lettres de condoléances pour des grands-parents

Pour leurs enfants et petits-enfants, les grands-parents restent associés à de précieux souvenirs d’enfance. L’annonce de leur disparition ne peut que les laisser dans un grand désarroi. Les amis et les proches doivent alors se rassembler autour de la famille endeuillée et l’entourer de leur affection. Les lettres de condoléances apportent, à cet égard, un peu de consolation.